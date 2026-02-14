De venganzas brillantes a reinvenciones épicas en ciudades icónicas y paisajes de ensueño, estas películas celebran el poder de levantarte más fuerte, más libre y más tú que nunca.

Estar soltera no es una tragedia, es una temporada. Y como toda buena temporada, merece su propio soundtrack, sus propios rituales… y, por supuesto, un maratón de películas. Porque si algo nos ha enseñado el cine es que después de una ruptura viene el glow up era, que las amigas son el verdadero plan maestro y que no hay nada más poderoso que una protagonista que decide elegirse a sí misma. Son historias donde las protagonistas tocan fondo, se levantan con la cara en alto, sin dejar caer la corona, y descubren que el “final feliz” no siempre incluye pareja, pero sí autoestima, ambición, libertad y amor propio. Desde universidades prestigiosas hasta villas en la Toscana, cada una demuestra que estar sola también puede ser el comienzo de algo extraordinario.

Aquí reunimos las mejores películas para abrazar la soltería, superar a tu ex y recordarte que la mejor historia de amor que puedes protagonizar es la tuya.

1. Little Women (2019)

Protagonistas: Saoirse Ronan, Florence Pugh, Timothée Chalamet, Emma Watson.

La película está ambientada durante y después de la Guerra Civil estadounidense, sigue a las hermanas March mientras crecen, se enamoran y luchan por encontrar su lugar. Cada una enfrenta las expectativas sociales de manera distinta, especialmente Jo, quien desea ser escritora y vivir bajo sus propias reglas.

“Women, they have minds, and they have souls, as well as just hearts.”

2. The First Wives Club (1996)

Protagonistas: Goldie Hawn, Bette Midler, Diane Keaton.

Tres amigas de la universidad se reencuentran tras descubrir que sus exmaridos las dejaron por mujeres más jóvenes que ellas. Las tres deciden apoyarse mutuamente y planear una revancha estratégica que las lleva a redescubrir su valor como personas y ellas solas pueden.

“Don’t get mad. Get everything.”

3. Someone Great (2019)

Protagonistas: Gina Rodriguez, DeWanda Wise, Brittany Snow.

Jenny consigue el trabajo de sus sueños, pero no todo es perfecto, ya que su relación de años terminó justo antes de mudarse. Durante una última noche en Nueva York con sus amigas, enfrenta el duelo amoroso y entiende que cerrar un ciclo es crecer.

“I guess we didn’t just grow apart, we grew up.”

4. Bridget Jones’s Diary (2001)

Protagonistas: Renée Zellweger, Colin Firth, Hugh Grant.

Bridget, una solterona en sus treinta, documenta en su diario sus intentos por mejorar sus hábitos y encontrar el amor. Entre enredos amorosos y torpes, aprende que la verdadera aceptación comienza por uno mismo.

“It is a truth universally acknowledged that when one part of your life starts going okay, another falls spectacularly to pieces.”

5. The Devil Wears Prada (2006)

Protagonistas: Anne Hathaway, Meryl Streep, Emily Blunt.

Andy consigue un puesto como asistente de una poderosa editora de revistas de moda. Su trabajo la pone a prueba, tiene que respetar sus valores y límites personales, explorando el precio del éxito y la importancia de definir y afinar las prioridades.

“Everyone wants this. Everyone wants to be us.”

6. Legally Blonde (2001)

Protagonista: Reese Witherspoon.

Elle Woods una coqueta y consentida niña que decide ingresar a Harvard para recuperar a su ex, pero en el proceso descubre que su inteligencia y autenticidad son sus mayores fortalezas. Una historia que se enfoca en no juzgar un libro por su portada, romper los típicos estereotipos

“What, like it’s hard?”

7. Under the Tuscan Sun (2003)

Protagonista: Diane Lane.

Tras su divorcio complicado, Frances compra impulsivamente una villa en la Toscana. Mientras ella trabaja para restaurarla, poco a poco va reconstruyendo su vida, despacio aprende a confiar nuevamente en lo inesperado.

“Life offers you a thousand chances… all you have to do is take one.”

8. How to Be Single (2016)

Protagonistas: Dakota Johnson, Rebel Wilson.

En Nueva York, varias mujeres experimentan la soltería de maneras distintas. La película recalca que estar solo, es una etapa vital de autodescubrimiento y libertad.

“You don’t need a boyfriend to be happy.”

9. John Tucker Must Die (2006)

Protagonistas: Jesse Metcalfe, Sophia Bush, Arielle Kebbel, Brittany Snow.

Tres estudiantes descubren que el popular capitán del equipo de americano, John Tucke, las engaña a las tres al mismo tiempo. Juntas, unen fuerzas para organizar una venganza que le haga sentir el mismo dolor que sintieron ellas.

“Don’t get mad, get even.”

10. The Other Woman (2014)

Protagonistas: Cameron Diaz, Leslie Mann, Kate Upton.

Al descubrir que el hombre con el que salen está casado, la esposa y las amantes transforman la humillación en una alianza estratégica de empoderamiento que termina en una gran amistad.

“We are not crazy. We are angry.”

