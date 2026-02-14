Revista
Zayn Malik rompe las decisiones sobre su relación con Gigi Hadid

El ex integrante de One Direction sorprendió al hablar sobre su vida personal con la supermodelo

Febrero 14, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
Zayn Malik compartió muchos años con Gigi Hadid, además, de tener una hija en común llamada Khai. En una entrevista en el podcast Call Her Daddy, el cantante de 33 años afirmó que no está seguro de haber estado “enamorado” de Hadid, con quien comenzó su historia de amor en 2015, hasta terminar en 2021.

“La amo muchísimo, pero no creo que estuviera enamorado de ella en ese momento”, dijo. y añadió, “mi comprensión del amor siempre está cambiando. En aquel momento, podría haber pensado que era amor, pero al crecer me di cuenta de que quizás no lo era”,

Sin embargo, Zayn aclaró que su vínculo con Hadid sigue siendo profundo por lo que los une, “siempre la amaré, porque es la razón por la que mi hija está en este mundo, y le tengo máximo respeto”, dijo más allá de la relación sentimental.

Zayn mencionó que ha jurado no volver a tener “una relación pública”. “No estoy buscando otra relación expuesta al público”, declaró, explicando que ha aprendido que ese tipo de relaciones “no funcionan” para él.

Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
