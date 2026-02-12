Revista
Entretenimiento

Majo Aguilar asiste como invitada al show de Carolina Herrera en NYFW

La cantante debutó en New York Fashion Week asistiendo en primera fila al desfile Otoño-Invierno 2026 de Carolina Herrera, convirtiéndose en la primera artista mariachi en formar parte de este escenario fashion

Febrero 12, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
majo-aguilar-nyfw.jpeg

Majo Aguilar llevó un look de la firma venezolana-americana, un vestido rojo en corte A, ceñido y con tocados florales de la colección Primavera-Verano 2026, acompañado de accesorios vibrantes como un bolso amarillo que elevó el look.

En el segundo día de la semana de la moda, el actual diseñador de la firma, Wes Gordon presentó la colección de Otoño-Invierno 2026, inspirado en el trabajo de una comunidad de artistas, galeristas, curadoras y coleccionistas, entre ellas la propia creadora de CH.

carolina-herrera-majo-aguilar.jpeg

Wes Gordon retomó la esencia de los 80, una década de opulencia, abundancia y excesos que se reflejaron en la moda a través de lentejuelas, hombreras definidas, estampados exóticos de animal print, vuelos y moños.

La paleta de colores abarcó tonos neutros en blanco, negro y rojo, pero no faltaron los estampados de leopardo, de flores y de zapatos de tacón.

El desfile de la diseñadora venezolana, convocó en un local del distrito de Meatpacking a unas doscientas personas, entre ellas figuras de la moda y la música como Emilia Mernes, Lux Pascal, Valentina Ferrer, Olivia Palerno y más.

emilia-mernes-carolina-herrera.jpeg
valentina-ferrerjpeg

Majo Aguilar Carolina Herrera moda New York Fashion Week
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
Relacionadas
Jacob-Elordi-en-la-cena-de-los-Oscares.jpg
Entretenimiento
Oscars Nominees Luncheon: el exclusivo encuentro que reúne a los nominados antes de la gran noche
Febrero 12, 2026
 · 
Regina Cuevas de la Fuente
hilary-duff-concierto-en-mexico.jpg
Entretenimiento
Hilary Duff anuncia su gran regreso a México en 2027
Febrero 12, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
Esto dice la carta de Katie Holmes donde se despide de James Van Der Beek tras su fallecimiento
Entretenimiento
Esto dice la carta de Katie Holmes donde se despide de James Van Der Beek tras su fallecimiento
Febrero 12, 2026
 · 
Tania Franco
Lele Pons y Guaynaa muestran por primera vez el rostro de su hija Eloísa
Entretenimiento
Lele Pons y Guaynaa muestran por primera vez el rostro de su hija Eloísa
Febrero 11, 2026
 · 
Tania Franco
marc-anthony-hijo-ryan.jpg
Entretenimiento
Marc Anthony rompe el silencio sobre la ruptura familiar de los Beckham
El artista se pronunció sobre el drama familiar para posicionarse a favor de sus grandes amigos David y Victoria Beckham
Febrero 10, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
%22Opalite%22-la-nueva-canción-de-Taylor-Swift.jpg
Entretenimiento
El significado de la canción y el video musical de “Opalite” de Taylor Swift
Con la llegada de su duodécimo álbum, The Life of a Showgirl, Taylor Swift estrena “Opalite”, una canción que mezcla sensibilidad y crecimiento emocional en la nueva etapa de su carrera
Febrero 11, 2026
 · 
Regina Cuevas de la Fuente
Lionel_Messi_y_Antonela_Roccuzzo.png
Entretenimiento
San Valentín: 14 parejas que demuestran que el amor puede durar
Historias de amor que atravesaron décadas, fama y transformaciones personales, y que hoy siguen apostando por el compromiso y la complicidad
Febrero 11, 2026
 · 
Camila Torre Forcén
ChatGPT Image Feb 8, 2026, 11_28_17 PM.png
Entretenimiento
Quién era realmente el niño que apareció con Bad Bunny en el Super Bowl
La entrega simbólica del Grammy por parte de Bad Bunny durante el show de medio tiempo generó confusión en redes y abrió un debate sobre representación, sueños y poder latino
Febrero 11, 2026
 · 
Camila Torre Forcén