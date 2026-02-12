Majo Aguilar asiste como invitada al show de Carolina Herrera en NYFW

Majo Aguilar llevó un look de la firma venezolana-americana, un vestido rojo en corte A, ceñido y con tocados florales de la colección Primavera-Verano 2026, acompañado de accesorios vibrantes como un bolso amarillo que elevó el look.

En el segundo día de la semana de la moda, el actual diseñador de la firma, Wes Gordon presentó la colección de Otoño-Invierno 2026, inspirado en el trabajo de una comunidad de artistas, galeristas, curadoras y coleccionistas, entre ellas la propia creadora de CH.

Wes Gordon retomó la esencia de los 80, una década de opulencia, abundancia y excesos que se reflejaron en la moda a través de lentejuelas, hombreras definidas, estampados exóticos de animal print, vuelos y moños.

La paleta de colores abarcó tonos neutros en blanco, negro y rojo, pero no faltaron los estampados de leopardo, de flores y de zapatos de tacón.

El desfile de la diseñadora venezolana, convocó en un local del distrito de Meatpacking a unas doscientas personas, entre ellas figuras de la moda y la música como Emilia Mernes, Lux Pascal, Valentina Ferrer, Olivia Palerno y más.