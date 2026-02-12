Oscars Nominees Luncheon: el exclusivo encuentro que reúne a los nominados antes de la gran noche

Antes de que las luces del Dolby Theatre se prendan y las estatuillas doradas encuentren a sus ganadores, Hollywood vive uno de sus momentos más elegantes e importantes, la tradicional comida de los nominados al Oscar.

El Oscars Nominees Luncheon es un evento exclusivo que reúne a casi todos los candidatos de las 24 categorías semanas antes de la ceremonia. Generalmente celebrado en el icónico Beverly Hilton Hotel de Los Ángeles, este encuentro funciona como una pausa sofisticada en medio de la intensa temporada de premios, donde los protagonistas del año pueden convivir lejos de la presión de la alfombra roja.

Más que una comida, se trata de una celebración a sus logros. Actores, directores, productores, guionistas y creativos de todas las disciplinas comparten mesa, en un ambiente mucho más relajado que el de la gala.

Screenshot

Uno de los momentos más esperados es la famosa “foto de graduación”, una imagen grupal que ya es tradición y que reúne a todas las figuras nominadas como si se tratara de una generación histórica del cine.

Esta fotografía no solo se convierte en un documento visual del año cinematográfico, sino también en un símbolo de comunidad dentro de la industria.

Durante el almuerzo, los asistentes también reciben indicaciones técnicas sobre la ceremonia, desde logística hasta protocolos, lo que lo convierte en una especie de ensayo social antes del gran espectáculo televisado.

Screenshot

Este año, figuras de Hollywood como Emma Stone, Timothée Chalamet, Michael B. Jordan, Leonardo DiCaprio, Kate Hudson, Elle Fanning, Jacob Elordi, Ethan Hawke, Guillermo del Toro y Steven Spielberg, asistieron al evento entre otros.

Sin duda un evento muy importante en el año celebrando lo más grande del cine de Hollywood y antes de que alguien gane, todos ya están celebrando haber llegado hasta ahí.