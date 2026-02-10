Marc Anthony rompe el silencio sobre la ruptura familiar de los Beckham

El artista dijo que la familia Beckham es “maravillosa” y lamentó la situación que están viviendo por culpa de su enfrentamiento con Brooklyn. El hijo mayor del matrimonio Beckham citaba a Marc, dando a entender que se había aliado con Victoria para estropearle su baile de boda con Nicola Peltz y convertir un momento que debía ser romántico e inolvidable en una humillación.

“Delante de nuestros 500 invitados de boda, Marc Anthony me llamó al escenario donde, según el programa, iba a tener lugar nuestro baile, pero en su lugar me estaba esperando mi madre. Bailó de forma muy inapropiada conmigo delante de todos. Nunca me he sentido más incómodo ni humillado en toda mi vida”, relató Brooklyn en su comunicado, recordando “la ansiedad y vergüenza” que sintió.

El intérprete Marc Anthony concedió una entrevista a The Hollywood Reporter y se limitó a decir, “no tengo nada que decir sobre lo que está pasando con la familia. Son una familia maravillosa de verdad. Los conozco desde antes de que nacieran los niños. Soy el padrino de Cruz. Tengo una relación muy cercana con ellos”.

“Es realmente lamentable cómo se está desarrollando todo, pero como se está contando dista mucho de la verdad”, sentenció.

