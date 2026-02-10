Suscríbete
Entretenimiento

Marc Anthony rompe el silencio sobre la ruptura familiar de los Beckham

El artista se pronunció sobre el drama familiar para posicionarse a favor de sus grandes amigos David y Victoria Beckham

Febrero 10, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
marc-anthony-hijo-ryan.jpg

INSTAGRAM

El artista dijo que la familia Beckham es “maravillosa” y lamentó la situación que están viviendo por culpa de su enfrentamiento con Brooklyn. El hijo mayor del matrimonio Beckham citaba a Marc, dando a entender que se había aliado con Victoria para estropearle su baile de boda con Nicola Peltz y convertir un momento que debía ser romántico e inolvidable en una humillación.

“Delante de nuestros 500 invitados de boda, Marc Anthony me llamó al escenario donde, según el programa, iba a tener lugar nuestro baile, pero en su lugar me estaba esperando mi madre. Bailó de forma muy inapropiada conmigo delante de todos. Nunca me he sentido más incómodo ni humillado en toda mi vida”, relató Brooklyn en su comunicado, recordando “la ansiedad y vergüenza” que sintió.

El intérprete Marc Anthony concedió una entrevista a The Hollywood Reporter y se limitó a decir, “no tengo nada que decir sobre lo que está pasando con la familia. Son una familia maravillosa de verdad. Los conozco desde antes de que nacieran los niños. Soy el padrino de Cruz. Tengo una relación muy cercana con ellos”.

“Es realmente lamentable cómo se está desarrollando todo, pero como se está contando dista mucho de la verdad”, sentenció.

Marc Anthony David Beckham
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
Relacionadas
¿Por qué Lady Gaga cantó salsa en el Super Bowl LX? La poderosa y simbólica referencia que hay detrás
Entretenimiento
¿Por qué Lady Gaga cantó salsa en el Super Bowl LX? La poderosa y simbólica referencia que hay detrás
Febrero 09, 2026
 · 
Tania Franco
bad-bunny-super-bowl-cuanto-cobro.jpeg
Entretenimiento
Cuánto ganó Bad Bunny por su show en el medio tiempo del Super Bowl
Febrero 09, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
danna-conferencia-hardvard.jpeg
Entretenimiento
Danna es reconocida en Harvard por impulsar el liderazgo femenino
Febrero 09, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
¿Ahora todos quieren ser latinos? Bad Bunny rompe récords históricos en el Super Bowl LX
Entretenimiento
¿Ahora todos quieren ser latinos? Bad Bunny rompe récords históricos en el Super Bowl LX
Febrero 09, 2026
 · 
Tania Franco
El profundo significado de la aparición de Ricky Martin en el escenario del Super Bowl LX
Entretenimiento
El profundo significado de la aparición de Ricky Martin en el escenario del Super Bowl LX
El puertorriqueño apareció cantando una de las letras más revolucionarias de Bad Bunny: Lo que le pasó a Hawái
Febrero 09, 2026
 · 
Tania Franco
La lista de famosos que no se perdieron el medio tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl LX
Entretenimiento
La lista de famosos que no se perdieron el medio tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl LX
Invitados de lujo, orgullo latino y una noche histórica que reunió a las grandes estrellas
Febrero 08, 2026
 · 
Tania Franco
Nicola Peltz, Brooklyn Beckham
Entretenimiento
Brooklyn Beckham y Nicola Peltz piensan adoptar un hijo
En medio del conflicto con David y Victoria Beckham, la pareja planea empezar su vida familiar con la llegada de un nuevo integrante
Febrero 09, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
Bad-Bunny-encabeza-el-show-del-Super-Bowl.jpg
Entretenimiento
Estas fueron las referencias detrás del show de Bad Bunny en el Super Bowl
El cantante puertorriqueño hizo historia con su halftime show, en donde celebró no sólo a su país, sino a toda la cultura latina
Febrero 09, 2026
 · 
Vanessa Villalba Alcocer