Sale a la luz la causa de muerte de Catherine O’Hara, actriz de “Mi pobre Angelito”

Catherine O’Hara murió el pasado 30 de enero, según dio a conocer Page Six, la actriz atravesaba una “breve enfermedad antes de su muerte”. Sin embargo, no se había dado a conocer, hasta ahora.

De acuerdo con el Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles, la causa inmediata de su muerte fue una embolia pulmonar. Asimismo, se determinó que el cáncer rectal figuró como la causa subyacente, según información difundida por el medio TMZ a partir de su certificado de defunción.

El documento también señala que la actriz fue cremada y que sus restos fueron entregados a su esposo, el diseñador de produccción Bo Welch, con quien estaba casada desde 1992.

Cabe destacar que Catherine O’Hara desarrolló una extensa carretera artística tanto en cine como en televisión. Nacida en Toronto, Canadá, inició su trayectoria profesional en 1974, poco después de graduarse de la escuela secundaria. Se consolidó como una figura reconocida de la industria audiovisual, participando en producciones que alcanzaron gran popularidad.

En sus trabajos destacados se encuentran películas como “Beetlejuice”, “Mi pobre angelito y Mi pobre angelito 2", así como la serie televisiva Schitt’s Creek, en la que interpretó a uno de los personajes centrales. En años recientes, formó parte del elenco de The Last of Us, junto al actor Pedro Pascal, y de la serie The Studio, protagonizada por Seth Rogen.