Suscríbete

Catherine O’Hara

catherine-ohara-causa-de-muerte.jpeg
Entretenimiento
Sale a la luz la causa de muerte de Catherine O’Hara, actriz de “Mi pobre Angelito”
A más de una semana de su fallecimiento a los 71 años en Los Ángeles, se reveló qué enfermedad padecía
Febrero 10, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez