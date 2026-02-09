¿Ahora todos quieren ser latinos? Bad Bunny rompe récords históricos en el Super Bowl LX

Bad Bunny volvió a hacer historia. El medio tiempo del Super Bowl alcanzó la mayor audiencia jamás registrada, superando los 135 millones de espectadores, una cifra récord que consolidó el impacto global del artista.

Bad Bunny rompe barreras históricas

La hazaña marca la segunda vez en un mes que Bad Bunny rompe barreras históricas. En esta ocasión, lo hizo al convertirse en el primer artista latino en cantar 100% en español durante el espectáculo de medio tiempo, uno de los escenarios más vistos y exigentes del entretenimiento mundial.

Ahora todos quieren ser latinos, ¿no? Pero les falta sazón... Bad Bunny.

El show tuvo lugar en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, donde la energía latina, el orgullo cultural y la fuerza de su mensaje se combinaron para transformar el escenario deportivo en un momento cultural sin precedentes. Más allá de la música, la presentación reafirmó el lugar del español y de la identidad latina en el centro de la conversación global.

Con este récord, Bad Bunny no solo dominó el escenario, sino que redefinió lo que significa hacer historia en el Super Bowl, demostrando que la música en español tiene hoy un alcance sin fronteras.