Todo lo que debes saber del halftime show del Super Bowl de Bad Bunny

Con una mezcla de éxitos mundiales y orgullo latino, Bad Bunny transforma el escenario deportivo más visto del mundo en una celebración cultural que promete quedarse en la historia

Febrero 06, 2026 • 
Vanessa Villalba Alcocer
El espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX, este domingo 8 de febrero, estará encabezado por Bad Bunny, marcando un momento histórico: se convierte en el primer artista latino solista en liderar en solitario este evento global.

El show suele tener una duración entre 12 y 15 minutos, y aunque el setlist oficial no ha sido revelado, ya circulan fuertes predicciones basadas en los temas más icónicos del artista, canciones que, según los fans, simplemente no pueden faltar:

Posibles canciones:

  • “Dákiti”
  • “Tití Me Preguntó”
  • “Monaco”
  • “BAILE INoLVIDABLE”
  • “Callaíta”
  • “DtMF (DeBí TiRAR MáS FOToS)”
  • “Ojitos Lindos”
  • “NUEVAYoL”
  • “I Like It”

Debido a que varios de estos éxitos son colaboraciones, los seguidores también especulan sobre posibles invitados sorpresa, entre ellos J Balvin y Cardi B, lo que elevaría aún más la energía del espectáculo.

Dónde y a qué hora verlo

En México, el show de medio tiempo se podrá ver a través de las plataformas digitales de Disney+, ViX Premium y NFL Game Pass por DAZN. También estará disponible en televisión abierta por Canal 5 y Azteca 7, así como en señales de paga como ESPN y Fox Sports.

No existe un horario exacto, pero el espectáculo ocurre inmediatamente después de finalizar el segundo cuarto del partido. Medios internacionales estiman que podría comenzar entre las 19:00 y 19:30 horas (tiempo central de México), dependiendo del ritmo del juego.

La frase viral

“Le dije a la gente que tenía cuatro meses para aprender español, ¡pero ni siquiera necesitan hacerlo! Es mejor que aprendan a bailar”.

Con esta declaración, el artista dejó claro que el idioma no será una barrera: la música y el ritmo serán los verdaderos protagonistas.

Qué dijo Bad Bunny en la conferencia de prensa

Durante la conferencia realizada el 5 de febrero con Apple Music, Bad Bunny compartió la emoción y el agradecimiento que siente por llevar el universo de su álbum “DeBÍ TiRAR MáS FOToS” a uno de los escenarios más vistos del planeta.

“Es algo que nunca pensé. Este álbum es el más especial porque estaba tratando de conectar conmigo mismo, con mis raíces y con quien soy. Siempre debes sentirte orgulloso de tu historia, de donde eres, sin dejar que eso te limite. Yo sé de dónde vengo, pero también sé a dónde puedo llegar”.

El ganador del Grammy prometió un espectáculo vibrante, lleno de ritmo, baile y cultura latina, sin dar spoilers, y enfatizó en que los fans no tienen que saber español para poder disfrutarlo, sino que solo bailen con el corazón.

Vanessa Villalba Alcocer
