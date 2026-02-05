El actor de How I Met Your Mother, Josh Radnor, anuncia que fue papá

El actor Josh Radnor, recordado mundialmente por su papel de Ted Mosby en How I Met Your Mother, anunció que se convirtió en papá por primera vez. La noticia fue compartida por el propio actor a través de redes sociales, donde publicó una imagen íntima junto a su bebé.

Radnor reveló que el nacimiento ocurrió hace algunos meses y describió la paternidad como una experiencia transformadora, intensa y profundamente emotiva. En su mensaje, habló de la gratitud que siente por esta nueva etapa y del asombro que le provoca descubrir día a día la personalidad de su hijo.

La noticia fue recibida con entusiasmo por sus seguidores, quienes celebraron este momento especial en la vida del actor, marcando un nuevo capítulo personal lejos de los reflectores, pero lleno de significado.