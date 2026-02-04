Alejandro Sanz dedica amoroso mensaje a Shakira

Alejandro Sanz no podía dejar pasar su felicitación de cumpleaños para Shakira en un día tan especial para la colombiana que cumplió 49 este 2 de febrero.

Sanz, quien recientemente terminó su relación con Candela, compartió una foto junto a la artista y escribió, “bailar la vida contigo, siempre. Mi Shaki, mi planeta favorito orbita otra vuelta al sol. Feliz cumple amiga”.

Cabe mencionar que ambos han sido vinculados sentimentalmente desde que grabaron juntos “La Tortura” en 2005 y “Te lo agradezco, pero no” en 2006, dejando ver en ambos clips la química que existe entre ellos, la cual ha sido interpretada por la prensa como algo más profundo que un vínculo de amistad y profesional.

Sin embargo, todo parece indicar que solo se trata de un mensaje cargado de cariño hacia una de las mejores amigas de Sanz, aunque los fans no tardaron en reaccionar con likes a su publicación.