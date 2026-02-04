¿Hailey Bieber o Jesús? El tatuaje de Justin Bieber que encendió las redes

Durante su comentada presentación en los Premios Grammy 2026, Justin Bieber volvió a colocarse en el centro de la conversación digital. No solo por salir al escenario en bóxers plateados para interpretar Yukon, sino por un tatuaje en su espalda que captó la atención inmediata de las cámaras… y de las redes sociales.

En las imágenes se aprecia un rostro delicadamente trazado, acompañado de elementos religiosos, lo que desató la gran pregunta: ¿se trata de una representación de Jesús o de Hailey Bieber? Aunque el cantante no ha aclarado el significado, la confusión no sorprende si se considera la fuerte carga espiritual que ha marcado su vida y su matrimonio en los últimos años.

Justin y Hailey celebraron su boda religiosa el 30 de septiembre de 2019. Sin embargo, ha sido una de las relaciones más comentadas de los últimos años, por la pública relación del pasado —que siguen retomando seguido en redes— de Selena Gomez y el cantante canadiense. Por lo que muchos comentarios en redes se notaban eufóricos por ver a Hailey Bieber en la piel de su esposo, con una contra parte que afirma ver a Jesucristo.