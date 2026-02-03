Suscríbete
Paulina Rubio contrademanda a Colate por filtrar información de su hijo

La batalla legal entre la cantante y su exesposo continúa desde hace más de una década

Febrero 03, 2026 
Diana Laura Sánchez
Paulina Rubio contrademandó al padre de su hijo Nicolás Vallejo-Nájera “Colate”, a quien acusa de filtrar información confidencial referente a la seguridad de su hijo, por lo que las autoridades estadounidenses ordenaron que Andrea Nicolás de 15 años, declare ante el tribunal que evalúa la custodia, para conocer la visión del menor sobre los desacuerdos entre sus padres.

De acuerdo con información difundida por el programa español “Fiesta”, la “chica dorada”, presentó una moción de emergencia para solicitar que los datos sobre la mujer encargada de cuidar al menor queden en estricta confidencialidad, ya que podría poner en peligro la seguridad del niño.

Además, solicitó que el padre de su hijo entregue una lista de las personas con las que compartió esta información sensible y que se le imponga una multa por violar acuerdos ya establecidos por la corte. También pidió la suspensión del tiempo de convivencia entre padre e hijo hasta que se detenga la exposición del menor, así como la prohibición de que Colate hable del caso con los medios y el pago de los costos legales.

Desde que Paulina y Colate formalizaron su divorcio en 2014, ambos han mantenido un conflicto legal por la custodia de su hijo y el pago de una pensión alimenticia.

