Entretenimiento

Kendall Jenner se burla de “la maldición Kardashian” en un anuncio del Super Bowl LX

En el anuncio más comentado del Super Bowl 2026, Kendall Jenner se burla de sus exnovios y de los rumores que han rodeado su vida amorosa durante años

Enero 31, 2026 • 
Regina Cuevas de la Fuente
Kendall Jenner decidió llegar al Super Bowl LX con algo más que glamour: llegó con sentido del humor y una buena dosis de humor propio. En uno de los anuncios más comentados de la noche, la modelo se ríe abiertamente de la famosa “maldición Kardashian”, esa narrativa pop que persigue a los ex de su familia y que internet no ha soltado en años. “¿No lo has oído? En Internet dicen que estoy maldita” nos cuenta.

El comercial juega con referencias que los fans reconocen al instante. Kendall aparece rodeada de titulares ficticios, memes animados y escenas exageradas que recuerdan a romances pasados que terminaron… mal. Lejos de victimizarse, la protagonista se muestra relajada, sarcástica y consciente del mito que rodea a su apellido. El mensaje es claro: si el mundo va a hablar, mejor reírse primero.

Lo que más llamó la atención del público fue el tono. No hay drama ni ataques directos, sino humor inteligente y complicidad con la audiencia. Kendall deja claro que, a diferencia de lo que dicen las teorías virales, ella controla la narrativa. La “maldición” existe solo porque se sigue contando y este anuncio la convierte en un chiste compartido “Mientras el mundo ha estado hablando de ello, yo he estado apostando por ello” expresa.

Con esta gran aparición publicitaria, Kendall Jenner demuestra que sabe jugar el juego como pocas personas. En lugar de huir del estigma, lo usa a su favor y lo transforma, con una mezcla de cultura pop, marketing y autoconciencia. Porque si algo dejó claro el Super Bowl 2026, es que reírse de uno mismo también puede ser una forma de poder. Al final de anunció concluye con una frase “La maldición de las Kardashian... ni siquiera es mi apellido” finaliza Kendall Jenner.

Kendall Jenner
Regina Cuevas de la Fuente
