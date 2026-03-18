Christina Aguilera se presentó ante miles de fans mexicanos

La lluvia y el retraso de una hora no apagaron la emoción de los fans de ver a Christina Aguilera cantar sus más grandes éxitos en su concierto en el marco de su gira Back to Basics, en una noche inolvidable.

El evento estaba programado a las 8 de la noche, pero fue hasta una hora después que comenzó. El show duró una hora, en el que la artista cantó temas como Genie in a Bottle, What a Girl Wants, Beautiful y Ain’t No Other Man. Sin embargo, una de las canciones que más generó felicidad entre el público fue Pero me acuerdo de ti, que arrancó con un coro masivo.

El evento reunió a miles de asistentes y consolidó una vez más a Christina como una de las figuras más influyentes del pop internacional. El público respondió con entusiasmo, coreando cada canción y celebrando el regreso de la cantante a tierras mexicanas.

Cabe recordar que el último concierto de Aguilera en México se llevó a cabo el 3 de mayo de 2023 en la CDMX, como parte de su participación en el festival Tecate Emblema 2023.

