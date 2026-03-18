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Christina Aguilera se presentó ante miles de fans mexicanos

La cantante volvió a los escenarios mexicanos en el Palacio de los Deportes de la CDMX

Marzo 18, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
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Instagram @xtina

La lluvia y el retraso de una hora no apagaron la emoción de los fans de ver a Christina Aguilera cantar sus más grandes éxitos en su concierto en el marco de su gira Back to Basics, en una noche inolvidable.

El evento estaba programado a las 8 de la noche, pero fue hasta una hora después que comenzó. El show duró una hora, en el que la artista cantó temas como Genie in a Bottle, What a Girl Wants, Beautiful y Ain’t No Other Man. Sin embargo, una de las canciones que más generó felicidad entre el público fue Pero me acuerdo de ti, que arrancó con un coro masivo.

El evento reunió a miles de asistentes y consolidó una vez más a Christina como una de las figuras más influyentes del pop internacional. El público respondió con entusiasmo, coreando cada canción y celebrando el regreso de la cantante a tierras mexicanas.

Cabe recordar que el último concierto de Aguilera en México se llevó a cabo el 3 de mayo de 2023 en la CDMX, como parte de su participación en el festival Tecate Emblema 2023.

Christina aguilera
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
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