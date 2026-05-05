Revista
Síguenos en:
Moda

Las celebridades que sí entendieron el tema “Costume Art” en la Met Gala 2026

De referencias clásicas a propuestas conceptuales, estos looks demostraron que la moda también se interpreta como arte en la alfombra más importante del año.

Mayo 05, 2026 • 
Tania Franco
Met Gala 2026: las celebridades que sí entendieron el tema “Costume Art”

Matt Winkelmeyer/MG26/Getty Images for The Met Museum/Vogue

La Met Gala 2026 fue un año “flojo”, en comparación con años anteriores. Con la ausencia de Zendaya, Rosalía, Timotheé Chalamet y más celebridades, el evento obtuvo diversas reacciones, siendo que la moda conceptual — en este caso — vale mucho más que la belleza tradicional, algo que no muchas celebridades estuvieron dispuestas a sacrificar.

Bajo la temática “Costume Art”, la categoría refiere a que la moda deja de ser solo estética y se convierte en expresión artística, donde el cuerpo funciona como lienzo y cada look es una obra con significado.

Lisa

La integrante de BLACKPINK apostó por un diseño de Robert Wun que combinó dramatismo y alta costura. Vestida de blanco, Lisa añadió teatralidad con un velo sostenido por manos escultóricas, elevando la narrativa del look a una pieza casi museística gracias a su compleja confección y bordados.

Lisa - Met Gala 2026

Getty Images.

Anne Hathaway

La actriz de El Diablo Viste a la Moda, deslumbró con un vestido de Michael Kors, el diseñador recurrió a su amigo de muchos años y reconocido artista Peter McGough para crear una pintura única sobre un vestido negro escultural. Tomando más de 60 horas de pintura a mano, el vestido presenta motivos inspirados en el poema de John Keats, “Ode on a Grecian Urn”.

Anne Hathaway deslumbra en la Met Gala 2026 con un vestido de Michael Kors inspirado en el arte

Getty Images.

Emma Chamberlain

La creadora de contenido llevó un diseño custom de Mugler, una de las firmas más creativas de la industria. Su vestido, con pinceladas que simulan óleo y mangas de gran volumen, moldeó el cuerpo como un lienzo en movimiento, reforzando la idea de la moda como expresión artística contemporánea. Reinterpreta “Garden at Arles” de Vincent van Gogh.

Emma Chamberlain - mugler - Met Gala 2026

Getty Images.

Anok Yai

Con un impactante look de Balenciaga, Anok Yai llevó el concepto a un terreno más conceptual. Su piel pintada en tono bronce y las lágrimas marcadas en el rostro evocaron una estética escultórica que rinde homenaje al legado arquitectónico de Cristóbal Balenciaga, fusionando drama y sofisticación.

Anok Yai - Met Gala 2026 - Balenciaga

Getty Images.

Heidi Klum

Fiel a su esencia, Heidi Klum sorprendió con un diseño de Mike Marino, transformándose en una escultura de mármol en movimiento. Tras algunos looks menos memorables en ediciones anteriores, la modelo retomó su pasión por los disfraces y la elevó a un nivel artístico, alineándose perfectamente con el tema. Inspirado en obras clásicas como ‘La vestal velada’ de Raffaele Monti.

Los 3 atuendos más extravagantes de la Met Gala 2026 que redefinieron el “Costume Art”

Getty Images.

Sabrina Carpenter

La cantante apostó por un diseño de Dior inspirado en la película Sabrina de 1954. El vestido, confeccionado con auténticas cintas cinematográficas, reinterpretó el concepto desde una perspectiva lúdica e inteligente, demostrando que el arte también puede ser divertido y narrativo.

Sabrina Carpenter - Dior - Met Gala 2026

Getty Images.

Bad Bunny

Por su parte, Benito rompió esquemas con un look de Zara, llevando el debate más allá del lujo. Caracterizado como un hombre mayor, el artista cuestionó la obsesión de la industria por la juventud, recordando que el concepto y el mensaje pueden ser más poderosos que cualquier etiqueta. Su propuesta fue una belleza: envejecer también es parte del arte de vivir.

Bad Bunny - Benito - Zara - met Gala 2026

Getty Images.

En conjunto, estas figuras no solo siguieron el código de la Met Gala, sino que lo reinterpretaron con creatividad y profundidad, confirmando que la moda, cuando se entiende como arte, tiene el poder de contar historias que trascienden la alfombra roja.

Bad Bunny Met Gala Sabrina Carpenter Anne Hathaway Heidi Klum arte
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
Relacionadas
tina-fey.jpeg
Moda
Celebridades que están vetadas de la Met Gala 2026
Mayo 05, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
Loli Bahia debuta en la alfombra de la Met Gala 2026 sin Rosalía
Moda
Loli Bahia brilla en la alfombra de la Met Gala sin Rosalía, ¿terminaron su romance?
Mayo 05, 2026
 · 
Melisa Velázquez
Anne Hathaway deslumbra en la Met Gala 2026 con un vestido de Michael Kors inspirado en el arte
Moda
Anne Hathaway deslumbra en la Met Gala 2026 con un vestido de Michael Kors inspirado en el arte
Mayo 04, 2026
 · 
Tania Franco
Los 3 atuendos más extravagantes de la Met Gala 2026 que redefinieron el “Costume Art”
Moda
Los 3 atuendos más extravagantes de la Met Gala 2026 que redefinieron el “Costume Art”
Mayo 04, 2026
 · 
Tania Franco
El diablo viste a la moda 2
Entretenimiento
¿Qué pasó con Miranda Priestly? Las críticas que está recibiendo El Diablo Viste a la Moda 2
¿Es falta de carácter? El evidente cambio del personaje interpretado por Meryl Streep como editora en jefe de la revista Runway ha causado diversas críticas.
Mayo 03, 2026
 · 
Tania Franco
Anne Hathaway
Entretenimiento
Los cambios del mundo editorial según El Diablo Viste a la Moda 2
El regreso de Miranda Priestly, Andy Sachs, Emily y Nigel a la pantalla grande viene con un golpe de realidad donde ponen sobre la mesa los cambios de las revistas impresas a digitales.
Mayo 04, 2026
 · 
Tania Franco
Chanel y Matthieu Blazy desatan debate con sus taloneras en la colección Crucero 2027
Moda
Chanel y Matthieu Blazy desatan debate con sus taloneras en la colección Crucero 2027
Del mito de Hermes al diseño contemporáneo, así nace el polémico “zapato sin suela” que hoy divide opiniones en la moda.
Mayo 04, 2026
 · 
Tania Franco
blake lively
Moda
Looks icónicos en la Met Gala, el evento más importante de la moda
La Met Gala se ha consolidado como el evento más importante de la moda a nivel mundial, no solo por recaudar fondos para el Costume Institute del Metropolitan Museum of Art, sino por la pasarela de celebridades que año con año sorprenden con interpretaciones audaces de la temática
Mayo 04, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez