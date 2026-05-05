Las celebridades que sí entendieron el tema “Costume Art” en la Met Gala 2026

La Met Gala 2026 fue un año “flojo”, en comparación con años anteriores. Con la ausencia de Zendaya, Rosalía, Timotheé Chalamet y más celebridades, el evento obtuvo diversas reacciones, siendo que la moda conceptual — en este caso — vale mucho más que la belleza tradicional, algo que no muchas celebridades estuvieron dispuestas a sacrificar.

Bajo la temática “Costume Art”, la categoría refiere a que la moda deja de ser solo estética y se convierte en expresión artística, donde el cuerpo funciona como lienzo y cada look es una obra con significado.

Lisa

La integrante de BLACKPINK apostó por un diseño de Robert Wun que combinó dramatismo y alta costura. Vestida de blanco, Lisa añadió teatralidad con un velo sostenido por manos escultóricas, elevando la narrativa del look a una pieza casi museística gracias a su compleja confección y bordados.

Getty Images.

Anne Hathaway

La actriz de El Diablo Viste a la Moda, deslumbró con un vestido de Michael Kors, el diseñador recurrió a su amigo de muchos años y reconocido artista Peter McGough para crear una pintura única sobre un vestido negro escultural. Tomando más de 60 horas de pintura a mano, el vestido presenta motivos inspirados en el poema de John Keats, “Ode on a Grecian Urn”.

Getty Images.

Emma Chamberlain

La creadora de contenido llevó un diseño custom de Mugler, una de las firmas más creativas de la industria. Su vestido, con pinceladas que simulan óleo y mangas de gran volumen, moldeó el cuerpo como un lienzo en movimiento, reforzando la idea de la moda como expresión artística contemporánea. Reinterpreta “Garden at Arles” de Vincent van Gogh.

Getty Images.

Anok Yai

Con un impactante look de Balenciaga, Anok Yai llevó el concepto a un terreno más conceptual. Su piel pintada en tono bronce y las lágrimas marcadas en el rostro evocaron una estética escultórica que rinde homenaje al legado arquitectónico de Cristóbal Balenciaga, fusionando drama y sofisticación.

Getty Images.

Heidi Klum

Fiel a su esencia, Heidi Klum sorprendió con un diseño de Mike Marino, transformándose en una escultura de mármol en movimiento. Tras algunos looks menos memorables en ediciones anteriores, la modelo retomó su pasión por los disfraces y la elevó a un nivel artístico, alineándose perfectamente con el tema. Inspirado en obras clásicas como ‘La vestal velada’ de Raffaele Monti.

Getty Images.

Sabrina Carpenter

La cantante apostó por un diseño de Dior inspirado en la película Sabrina de 1954. El vestido, confeccionado con auténticas cintas cinematográficas, reinterpretó el concepto desde una perspectiva lúdica e inteligente, demostrando que el arte también puede ser divertido y narrativo.

Getty Images.

Bad Bunny

Por su parte, Benito rompió esquemas con un look de Zara, llevando el debate más allá del lujo. Caracterizado como un hombre mayor, el artista cuestionó la obsesión de la industria por la juventud, recordando que el concepto y el mensaje pueden ser más poderosos que cualquier etiqueta. Su propuesta fue una belleza: envejecer también es parte del arte de vivir.

Getty Images.

En conjunto, estas figuras no solo siguieron el código de la Met Gala, sino que lo reinterpretaron con creatividad y profundidad, confirmando que la moda, cuando se entiende como arte, tiene el poder de contar historias que trascienden la alfombra roja.