Quiénes son los mexicanos que han asistido a la Met Gala

En la edición 2025, bajo la temática “Superfine: Tailoring Black Style”, nuevas figuras mexicanas se sumaron a la alfombra roja, mientras que para 2026 ya se anticipa una mezcla de talentos consolidados y estrellas emergentes que marcarán tendencia con el código “Fashion is Art”.

En 2025, uno de los nombres que acaparó atención fue Kenia Os, quien debutó en la gala con un estilo juvenil y glamuroso, apostando por siluetas ajustadas y detalles brillantes acordes al concepto sartorial del evento. También destacó Humbe, quien fue señalado como uno de los nuevos rostros mexicanos invitados, con una propuesta moderna que mezcló elegancia clásica con guiños contemporáneos.

Otro de los mexicanos que generó expectativa fue Peso Pluma, quien habría debutado con un look arriesgado, fusionando elementos urbanos con alta costura, reflejando la tendencia de integrar identidades culturales en la moda global. En paralelo, figuras con presencia internacional como Becky G también formaron parte del evento, consolidando la representación latina con estilismos sofisticados y de inspiración couture.

Para la Met Gala 2026, aunque la lista oficial completa se mantiene reservada, reportes señalan la posible asistencia de figuras latinas de alto perfil como Bad Bunny y Rosalía, además de celebridades recurrentes.

El código de vestimenta de este año, plantea una interpretación más conceptual de la moda, con prendas que funcionen como piezas artísticas, lo que sugiere que los looks podrían incluir estructuras escultóricas, materiales experimentales y referencias a corrientes artísticas clásicas y contemporáneas.