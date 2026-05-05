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Los 3 atuendos más extravagantes de la Met Gala 2026 que redefinieron el “Costume Art”

De esculturas vivientes a transformaciones irreconocibles, estos looks llevaron el concepto al límite.

Mayo 04, 2026 • 
Tania Franco
Los 3 atuendos más extravagantes de la Met Gala 2026 que redefinieron el “Costume Art”

Getty Images.

La Met Gala 2026 dejó claro que el código de la noche, “Costume Art”, no era solo una referencia estética, sino una invitación a convertir el cuerpo en arte. Entre decenas de propuestas impactantes, tres celebridades destacaron por llevar la extravagancia a otro nivel: Heidi Klum, Bad Bunny y Katy Perry.

Bad Bunny

Benito apostó por una transformación radical con prótesis que lo hicieron prácticamente irreconocible. Su look, que simulaba una versión envejecida de sí mismo, un guiño a su video musical “Baile Inolvidable”. Con esta propuesta, el artista llevó el concepto de “Costume Art” hacia un terreno más conceptual, donde la identidad también forma parte del diseño.

Bad Bunny - Met Gala 2026

Getty Images.

Katy Perry

Tras su esperado regreso desde el 2022, Katy Perry eligió un diseño de Stella McCartney. Con una silueta estructurada, guantes largos y un estilismo que jugaba con lo dramático, la cantante apostó por una narrativa visual que no pasó desapercibida y que reforzó su estatus como una de las figuras más camaleónicas de la gala.

Katy Perry eligió - Stella McCartney - Met Gala 2026

Getty Images.

Heidi Klum

La reina del disfraz volvió a superar expectativas. Heidi Klum apareció completamente transformada en una figura que evocaba una escultura clásica, con un acabado que simulaba piedra tallada. Su look no solo destacó por el nivel de detalle, sino por la ilusión total. Más que moda, fue performance puro.

La Met Gala 2026 demostró que la alfombra roja sigue siendo el espacio ideal para la experimentación. Estos tres looks no solo destacaron por su extravagancia, sino por su capacidad de reinterpretar el concepto de moda como una forma de arte total.

Heidi Klum Bad Bunny Katy Perry Met Gala
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
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