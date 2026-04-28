Todo sobre el desfile Cruise 2026/27 de Chanel en Biarritz y sus invitados de lujo

Chanel volvió a hacer de los viajes una fantasía con su colección Cruise 2026/27, presentada en Biarritz, destino profundamente ligado a la historia de Gabrielle Chanel. Con el mar como inspiración y un venue histórico cargado de memoria, la maison desplegó una propuesta que mezcló elegancia relajada, referencias náuticas y el espíritu vacacional que define esta línea.

Stephane Cardinale - Corbis/Corbis via Getty Images

La pasarela estuvo marcada por una paleta vibrante y luminosa —del blanco y negro emblemáticos de la casa a rojos, rosas, rayas gráficas y acentos mediterráneos—, mientras siluetas fluidas, tweeds ligeros, bordados, capas, prendas de aire marinero y accesorios lúdicos construyeron un guardarropa pensado para moverse entre el resort y la alta moda.

Stephane Cardinale - Corbis/Corbis via Getty Images

Entre los grandes momentos, destacó un front row de lujo con figuras como Nicole Kidman, Tilda Swinton, Michaela Coel y A$AP Rocky, reforzando el magnetismo cultural de una colección que celebró tanto la tradición como el escapismo moderno. También asistió Charlotte Casiraghi.

Aurore Marechal/Getty Images

En el escenario histórico de Biarritz, Chanel reafirmó que la moda también puede contar historias de lugar, memoria y escapismo. Entre referencias marítimas, artesanía y una elegancia sin esfuerzo, la colección celebró el arte de viajar como solo la maison sabe hacerlo.