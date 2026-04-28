Todo sobre el desfile Cruise 2026/27 de Chanel en Biarritz y sus invitados de lujo
Desde un histórico venue en la costa vasca hasta una colección luminosa y un front row con Nicole Kidman, Tilda Swinton y A$AP Rocky, la maison convirtió su nuevo Cruise en una escapada sofisticada de espíritu libre.
Chanel volvió a hacer de los viajes una fantasía con su colección Cruise 2026/27, presentada en Biarritz, destino profundamente ligado a la historia de Gabrielle Chanel. Con el mar como inspiración y un venue histórico cargado de memoria, la maison desplegó una propuesta que mezcló elegancia relajada, referencias náuticas y el espíritu vacacional que define esta línea.
La pasarela estuvo marcada por una paleta vibrante y luminosa —del blanco y negro emblemáticos de la casa a rojos, rosas, rayas gráficas y acentos mediterráneos—, mientras siluetas fluidas, tweeds ligeros, bordados, capas, prendas de aire marinero y accesorios lúdicos construyeron un guardarropa pensado para moverse entre el resort y la alta moda.
Entre los grandes momentos, destacó un front row de lujo con figuras como Nicole Kidman, Tilda Swinton, Michaela Coel y A$AP Rocky, reforzando el magnetismo cultural de una colección que celebró tanto la tradición como el escapismo moderno. También asistió Charlotte Casiraghi.
En el escenario histórico de Biarritz, Chanel reafirmó que la moda también puede contar historias de lugar, memoria y escapismo. Entre referencias marítimas, artesanía y una elegancia sin esfuerzo, la colección celebró el arte de viajar como solo la maison sabe hacerlo.