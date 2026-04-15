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El icónico Oyster Perpetual de Rolex celebra 100 años de historia

En el mundo de la relojería de lujo, pocos modelos se han consolidado como símbolos de innovación y elegancia, este año, Rolex alcanza un hito histórico al cumplir un centenario desde su lanzamiento, reafirmando su lugar como uno de los pilares fundamentales de la industria

Abril 15, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
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Presentado en 1926, el Oyster fue el primer reloj de pulsera hermético del mundo, marcando un antes y un después en la fabricación de relojes. Su innovador sistema de caja sellada protegía el mecanismo interno contra el agua, el polvo y otros agentes externos, una característica revolucionaria para su época. Este avance fue demostrado públicamente cuando la nadadora británica Mercedes Gleitze cruzó el Canal de la Mancha con un Oyster en la muñeca, funcionando tras horas en el agua.

El término “Perpetual”, se incorporó años después, en 1931, cuando Rolex desarrolló un sistema de rotor automático que permitía dar cuerda al reloj mediante el movimiento natural de la muñeca. Esta combinación de resistencia y autonomía sentó las bases de los relojes modernos.

A lo largo de un siglo, el Oyster Perpetual ha evolucionado en diseño y tecnología, manteniendo siempre su esencia.

En marco de Watches and Wonders, Rolex presenta sus nuevas creaciones:

El Oyster Perpetual

El eco de los orígenes

El Rolesor amarillo se incorpora a la gama Oyster Perpetual en un Oyster Perpetual 41. Esta nueva versión, que rinde homenaje al centenario del Oyster, presenta además una serie de detalles estéticos que evocan el 100.º aniversario.

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El Oyster Perpetual

Impronta de nobleza

Un inédito Oyster Perpetual 36 presenta una esfera decorada con motivo Jubilee reformulado, que muestra las letras de la palabra «Rolex» mediante un juego de contrastes que combina más de diez colores.

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El Oyster Perpetual

Una nueva edad de oro

El Oyster Perpetual 28 y el Oyster Perpetual 34 se visten de oro amarillo o Everose de 18 quilates. Estas versiones en metal precioso están disponibles con esferas mayoritariamente lacadas —en los colores green stone y blue stone, respectivamente— adornadas con índices de piedra natural en las posiciones de las 3 h, las 6 h y las 9 h.

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El Datejust

Sin sombra de duda

Una nueva esfera sombreada se estrena en la versión Rolesor blanco del Datejust 41. Esta elegante esfera verde se colorea íntegramente mediante lacado, toda una primicia desde que las esferas sombreadas regresaran al catálogo de la marca en 2019.

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El Yacht‐Master II

Ganarle la carrera al tiempo

Rolex presenta el Yacht-Master II de nueva generación. Disponible en acero Oystersteel o en oro amarillo de 18 quilates, la nueva versión de este cronógrafo de regata único en el mundo cuenta con un diseño y un movimiento íntegramente renovados.

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relojes
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
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