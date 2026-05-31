Maddox, hijo mayor de Angelina Jolie y Brad Pitt, se quita el apellido de su padre

De acuerdo con documentos judiciales citados por medios estadounidenses, el joven de 24 años presentó la solicitud ante una corte de California, una decisión que ha vuelto a poner atención sobre una compleja relación familiar tras la separación de sus padres.

Según los reportes, esta no es la primera señal de distanciamiento respecto al apellido paterno. En 2025, Maddox ya había aparecido acreditado como “Maddox Jolie” en la película Couture, dirigida por su madre, donde participó como asistente de dirección. Ahora, busca formalizar legalmente ese cambio para que el apellido Pitt desaparezca de manera definitiva de sus documentos oficiales.

La decisión se produce casi una década después de que Jolie solicitara el divorcio de Pitt en 2016. Desde entonces, la expareja protagonizó una prolongada batalla legal relacionada con la custodia de sus hijos y diversos asuntos patrimoniales. Aunque el divorcio quedó formalmente concluido en 2024, la relación entre Pitt y varios de sus hijos ha permanecido distante.

Maddox no es el único integrante de la familia que ha dejado de utilizar el apellido Pitt. Sus hermanas Shiloh Jolie, Zahara Jolie y Vivienne Jolie también han optado por identificarse públicamente únicamente con el apellido Jolie. En el caso de Shiloh, el cambio fue aprobado legalmente tras presentar una solicitud al cumplir la mayoría de edad.