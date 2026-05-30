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¿Quiénes son las parejas reales del elenco de Off Campus? Así es su vida amorosa fuera de la serie

Mientras Hannah y Garrett conquistan a los fans en pantalla, varios actores de la exitosa adaptación de Prime Video viven romances muy distintos en la vida real.

Mayo 30, 2026 • 
Tania Franco
Las edades reales del elenco de Off Campus: la diferencia que sorprendió a los fans

IG: Off Campus

Off Campus, la serie basada en los populares libros de Elle Kennedy, se ha convertido en uno de los fenómenos románticos del año. La historia de Hannah Wells y Garrett Graham ha cautivado a los espectadores, pero muchos fans también han comenzado a preguntarse cómo es la vida amorosa del elenco fuera de las cámaras.

Aunque la ficción gira en torno a relaciones universitarias, triángulos amorosos y romances inesperados, la realidad del cast es muy diferente.

¿Quiénes son las parejas reales del elenco de Off Campus? Así es su vida amorosa fuera de la serie

IG: Ella Bright

Ella Bright

La actriz británica Ella Bright, quien interpreta a Hannah Wells, mantiene su vida privada lejos de los reflectores y actualmente no tiene una relación pública. A pesar de la química que comparte con Belmont Cameli en pantalla, ambos han aclarado que su vínculo es una amistad cercana forjada durante el rodaje.

¿Quiénes son las parejas reales del elenco de Off Campus? Así es su vida amorosa fuera de la serie

IG: Ella Bright

Belmont Cameli

Belmont Cameli, el encargado de dar vida a Garrett Graham, mantiene una relación con la escritora y comediante Raina Morris. La pareja fue vinculada públicamente desde 2025 y ha aparecido junta en distintos eventos relacionados con la serie.

¿Quiénes son las parejas reales del elenco de Off Campus? Belmont Cameli - Garrett Graham - Raina Morris.

IG: Belmont Cameli

Mika Abdalla

Mika Abdalla, quien interpreta a Allie Hayes, vive una historia de amor lejos de Briar University. La actriz está comprometida con el actor Jake Short, a quien conoció durante el rodaje de la película Sex Appeal en 2021. La noticia de su compromiso se hizo pública en 2025.

¿Quiénes son las parejas reales del elenco de Off Campus? Así es su vida amorosa fuera de la serie

IG: Jake Short

Stephen Kalyn

Stephen Kalyn, el carismático Dean Di Laurentis de la serie, mantiene una relación con Victoria Lovatsis. Diversos medios señalan que la pareja está comprometida después de varios años juntos, convirtiéndose en una de las historias más estables del elenco

¿Quiénes son las parejas reales del elenco de Off Campus? Así es su vida amorosa fuera de la serie

IG: Stephen Kalyn

Antonio Cipriano

Antonio Cipriano, quien interpreta a John Logan, mantiene una relación con la actriz y cantante Justine Verheul. Además de ser pareja, ambos colaboran profesionalmente y fundaron juntos una compañía enfocada en proyectos teatrales y musicales.

¿Quiénes son las parejas reales del elenco de Off Campus? Antonio Cipriano - John Logan - Justine Verheul

IG: Justine Verheul.

Josh Heuston

Josh Heuston, el actor detrás de Justin Kohl, se encuentra actualmente soltero. En distintas entrevistas ha hablado sobre su visión del amor y ha señalado que prefiere dejar que las relaciones lleguen de forma natural.

Las edades reales del elenco de Off Campus - Justin Kohl - Josh Heuston

IG: Josh Heuston.

Aunque Off Campus ha conquistado al público con sus intensas historias de amor, la mayoría de sus protagonistas viven realidades muy distintas fuera de la pantalla. Entre compromisos, relaciones de larga duración y algunas solterías muy comentadas, el elenco demuestra que la vida real puede ser tan interesante como la ficción.

Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
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