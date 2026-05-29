Jennifer Lopez sorprende con inesperada confesión sobre su ex Ben Affleck: “Debí haberlo hecho antes”

Jennifer Lopez se divorcio de Ben Affleck en 2024, y tras este lamentable suceso en su vida, la actriz y cantante ha revelado en varias ocasiones que debió de haber disfrutado de su soltería desde hace mucho tiempo atrás.

Desde entonces, J.Lo comenzó una nueva etapa como soltera, donde se ha enfocado en el autoconocimiento, sus prioridades personales y en cuidar de su familia, dejando de lado su vida sentimental y romántica.

Jennifer Lopez sorprende con inesperada confesión sobre su vida como soltera después de Ben Affleck

Jennifer se encuentra promocionando su nueva comedia romántica, ‘Romance en la oficina’ y durante su participación en Jimmy Kimmel Live, la actriz fue cuestionada sobre su nueva vida como soltera, luego de haber terminado su matrimonio con Ben Affleck.

"¿Estás soltera ahora mismo?” preguntó Kimmel, a lo que ella confirmó: “Lo soy”. Kimmel empezó a hacer otra pregunta, pero Lopez intervino: “Debería haberlo hecho antes”, dijo.

Su respuesta sorprendió al público del programa nocturno, que soltó un suspiro colectivo y luego aplaudió con entusiasmo la confesión de la artista, que nunca se ha rendido al amor.

Jennifer afirmó que disfruta plenamente de su soltería y que actualmente su felicidad no depende de tener pareja, aunque no descarta futuras relaciones siempre que aporten algo positivo a su vida.

Así fue como Jennifer Lopez cambió su estilo de vida tras el divorcio

Tras su separación, Jennifer canceló sus proyectos profesionales para enfocarse en sí misma, y atravesar el duelo lejos del trabajo y reflexionar sobre sus prioridades y bienestar personal.

Fue entonces cuando admitió que buscar la felicidad en manos de alguien más, había sido un grave error: “¡Lo he estado haciendo todo mal!” explicó, “Lo he estado haciendo todo mal, créeme”.

Jennifer Lopez nunca se ha sentido amada

Estas declaraciones llegan tras haber dado otras explicaciones apenas disimuladas de Lopez sobre lo que salió mal entre ella y sus pasadas parejas, pues le dijo a Howard Stern en octubre del año pasado, sin mencionar a Affleck: “Nunca me he sido realmente amada”.

López explicó que, aunque ha “amado a alguien”, las parejas que ha elegido “no fueron capaces” de amarla a cambio. “No lo tienen dentro. Necesitan apreciar a la persona pequeña que llevan dentro. Tienen que quererlos”.