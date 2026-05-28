La enfermedad que marcó a Cindy Crawford: qué es la blefaroptosis y cómo impactó su carrera como modelo

Cindy Crawford es una de las modelos más icónicas de la década de los 90, y con el paso de los años se ha convertido en un referente para quienes buscan conseguir una carrera en las pasarelas.

Hoy en día, con 60 años de edad, Cindy ha confesado haber sufrido cambios importantes en su rostro después de los 50, incluso reveló que padece de blefaroptosis, un trastorno que afectó su vida como modelo.

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¿Qué es la blefaroptosis, la enfermedad que padece Cindy Crawford?

Durante una entrevista con la revista People, como parte de la promoción de unas gotas de belleza para los ojos, Cindy Crawford confesó que después de los 50 le diagnosticaron blefaroptosis, una afección que causa la caída de los párpados.

“Recuerdo que hace unos 10 años, después de cumplir 50, cuando hacía llamadas temprano por la mañana, me preguntaban: '¿Te parece bien empezar a las 6:00?’”, explicó Crawford. “Puedo levantarme a la hora que quieras, pero mi cara no se despierta hasta las 9:00, así que no planees primeros planos ni nada por el estilo”.

La supermodelo continúa: “Podía ver en cámara que mis ojos ya no estaban tan firmes como antes”. Crawford incluso recordó momentos en que los maquilladores le hacían el maquillaje de ojos y “tenían que recoger mis párpados para que el maquillaje se pusiera ahí”.

Así fue como su dermatólogo le habló de las gotas para los ojos que ahora promociona y que son parte indispensable de su rutina de belleza.

“Hace unos dos años, mi dermatólogo me habló de Upneeq como algo que puede ayudar a que tus ojos se vean un poco más abiertos y despiertos. Así que lo probé. Al principio, solo lo usaba para sesiones de fotos o cuando realmente las necesitaba. Pero cuando me di cuenta de que se puede usar todos los días, pensé: '¿Por qué no?’ Es una de esas pequeñas cosas que podemos hacer para sentirnos la mejor versión de nosotros mismos. Y, cuando las mujeres se sienten más seguras, se presentan en el mundo de una manera más segura”.

La rutina de belleza de Cindy Crawford

La icónica modelo de los 90, completa su rutina de bienestar con varios otros pasos para mente, cuerpo y alma.

“Me levanto, pongo mi app bíblica y mientras escucho eso, pincel seco, gua sha, y luego voy a poner la luz roja. Luego salgo y cuando vuelvo tomo una taza de café, hago ejercicio y luego me ducho”.

“Cuando me preparo para el día, normalmente sobre las 9:30 de la mañana después de entrenar, es cuando uso mis colirios Upneeq. Y luego mi cuidado de la piel, que es Meaningful Beauty. Puedo hacerme la cara en menos de dos minutos. Aunque esté en casa, me preparo para el día”.

Sin embargo, a pesar de que esas gotas para los ojos son parte fundamental de su rutina de belleza, Cindy confesó que mantener el color de su cabello es una de las partes más difíciles del antienvejecimiento, pero es la mejor forma de seguir viéndose como ella misma.