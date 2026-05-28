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¿Regresará Desperate Housewives? Eva Longoria responde

La actriz habló con el actor de Modern Family Jesse Tyler Ferguson, sobre el futuro de la icónica serie y reveló cómo fue crear el universo de Wisteria Lane.

Mayo 28, 2026 • 
Tania Franco
¿Regresará Desperate Housewives? Eva Longoria responde

Instagram: Eva Longoria.

El regreso de “Desperate Housewives” ha sido uno de los temas más comentados entre los fans de las series dosmileras, especialmente ahora que múltiples producciones clásicas han apostado por revivals y reboots. Sin embargo, Eva Longoria dejó claro que, al menos por ahora, el regreso de Wisteria Lane no está en los planes.

¿Regresará Desperate Housewives? Eva Longoria responde

Getty Images

Durante una conversación con Jesse Tyler Ferguson en el podcast “Dinner’s On Me”, la actriz confesó que nunca ha visto la serie, ni siquiera cuando se transmitió originalmente. Pero lo que más llamó la atención fue su respuesta sobre un posible reboot de “Desperate Housewives”, siendo que las nuevas generaciones colocaron la serie en una de las más vistas en plataformas de streaming.

La pregunta número uno es: ‘¿Van a hacer un reboot? por todos los que están haciendo.
Eva Longoria
¿Regresará Desperate Housewives? Eva Longoria responde

Getty Images.

Explicó sobre el creador de la serie, Marc Cherry. Él considera que los personajes ya fueron explorados completamente después de producir 24 episodios al año durante casi una década. “Marc dice que realmente explotaron al máximo a los personajes”, contó la actriz, quien además bromeó sobre la historia de Gabrielle Solis: “Ya no puedo acostarme con una persona más en esa calle”.

Las declaraciones rápidamente provocaron reacciones entre los fans de “Desperate Housewives”, quienes desde hace años han pedido el regreso de una de las series más exitosas de los 2000.

Eva Longoria
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
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