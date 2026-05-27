Paris Jackson explica por qué protege el vínculo con su padre Michael: “no es asunto de nadie”

Michael Jackson murió en 2009, cuando su hija Paris Jackson tenía apenas 11 años, y debido a su corta edad, la modelo y cantautora sintió durante mucho tiempo la necesidad de compartir con sus seguidores aspectos íntimos de la relación que mantenía con su padre.

Sin embargo, con el paso de los años, Paris ha aprendido a mantener su vida personal lejos del ojo público y ha dejado de compartir detalles sobre su relación con Michael en redes sociales, explicando que ahora prefiere conservar esos recuerdos de manera privada.

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Paris Jackson explica por qué protege el vínculo con su padre Michael Jackson

Durante su participación en el podcast Trying Not to Die de Jack Osbourne, Paris explicó cómo y por qué decidió que la relación con su famoso padre era solo para ella y para nadie más.

“Definitivamente hubo un momento en el que sentí que tenía que compartirlo todo. Y eso ha cambiado drásticamente en los últimos años, porque realmente no siento que ninguno de nosotros le deba nada a nadie”.

Paris explicó que antes solía expresarse en Instagram, donde cuenta con millones de seguidores, pero que ya no siente la necesidad de compartir públicamente detalles personales sobre su padre en fechas importantes como su cumpleaños, el Día del Padre o el aniversario de su muerte.

“Ahora estoy aprendiendo que puedo tener mi propia relación personal y que puedo ser privada al respecto, y ahora pienso, mi relación es la más hermosa que he tenido”, dijo. “Estoy en un lugar muy bonito con mi padre y me encanta eso, no es asunto de nadie y no tengo que compartirlo con nadie. Y hay mucha libertad en eso, lo cual es genial”.

Paris Jackson asegura que Michael Jackson le enseñó a trabajar por sus objetivos

En otra parte de la entrevista, Paris argumentó lo mal que están las personas que la llaman “niña mimada”, pues asegura que su padre le enseñó el valor del esfuerzo y cómo le inclucó la ética del trabajo duro.

“Hubo mucho en mi educación que era como una cuchara de plata, pero había mucho que había que ganarse. Había un enfoque muy importante en desarrollar una ética de trabajo”, dijo. “Y hace poco vi algo que decía: ‘No tienes que trabajar’, y es como que no, sí tengo. De verdad que sí. Porque soy como un tiburón. Si dejo de moverme, moriré. Me hace feliz moverme, trabajar y ser productiva”.

Por otra parte, Paris lleva meses enfrentando una disputa legal con los albaceas de la herencia de Michael Jackson y recientemente obtuvo una victoria judicial, luego de que un juez ordenara devolver 625 mil dólares en bonificaciones pagadas a bufetes externos.