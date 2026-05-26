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Joe Jonas revela las grandes películas y series para las que audicionó y no consiguió el papel

El integrante de Jonas Brothers habló abiertamente sobre algunos de los castings más difíciles y decepcionantes de su carrera durante una conversación junto a Nick y Kevin Jonas en su podcast ‘Hey Jonas’.

Mayo 26, 2026 • 
Tania Franco
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Instagram @joejonas

Joe Jonas se sincera sobre algunos de los proyectos más importantes donde no obtuvo el papel. Durante un episodio del podcast Hey Jonas, el integrante de Jonas Brothers habla con sus hermanos Nick y Kevin Jonas sobre las audiciones que no salen como esperaba, incluyendo producciones tan exitosas como Wicked, Spider-Man y The Morning Show.

Todo comienza cuando Joe menciona que una de las experiencias que más le impacta emocionalmente fue su casting para la serie The Morning Show, con un elenco encabezado por Jennifer Aniston, Reese Witherspoon, Billy Crudup, Mark Duplass y Jon Hamm.

Llegué temprano e hicieron algo muy amable. Me dijeron: ‘Tenemos una sala privada para ti’. Y era la habitación más triste que puedan imaginar. Podía escuchar perfectamente a todos los chicos audicionando. Y ellos la estaban rompiendo. Eran súper graciosos. Luego entro yo… y simplemente fracaso por completo.
Joe Jonas
Jonas Brothers

Patricia Schlein/Star Max/GC Images

Más adelante, Nick Jonas le pregunta si considera que esa fue su peor audición, aunque Joe también menciona lo difícil que resulta intentar conseguir un papel en Wicked.

Creo que ‘Wicked’ también fue una experiencia un poco extraña porque podía escuchar perfectamente a vocalistas de teatro increíbles.
Joe Jonas
Jonathan Bailey demuestra su talento oculto detrás de cámaras

Mauricio Santana/Getty Images

Aunque Joe Jonas no consigue estos papeles, sus declaraciones rápidamente llaman la atención de fans, quienes destacan la honestidad con la que habla sobre el rechazo en la industria del entretenimiento y las difíciles audiciones detrás de grandes producciones de Hollywood.

Joe Jonas Jonas Brothers Nick Jonas Kevin
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
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