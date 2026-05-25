Alejandro González Iñárritu presentó un libro de Amores Perros

Durante una presentación en la Cineteca Nacional Chapultepec, Iñárritu compartió fotos nunca antes vistas, anécdotas del detrás de cámaras y reflexiones sobre el impacto que tuvo la película desde su estreno en el Festival de Cannes en el año 2000. El director describió el proyecto conmemorativo como una “radiografía emocional” de una etapa decisiva de su vida y de la historia reciente del cine mexicano.

Además, el ganador del Oscar por Birdman y The Revenant presentó “Sueño Perro”, una instalación multisensorial exhibida en el Museo del Arte del Condado de Los Ángeles, donde utiliza fragmentos descartados de la filmación original de Amores Perros. El proyecto rescata material grabado hace más de dos décadas y lo convierte en una experiencia visual y sonora que recrea el caos, la energía y la crudeza de la Ciudad de México retratada en la película.

La cinta protagonizada por Gael García Bernal, Vanessa Bauche y Adriana Barraza, fue nominada al Oscar como Mejor Película Extranjera y marcó el inicio de la llamada “Trilogía de la Muerte” de Iñárritu, integrada también por 21 Grams y Babel. Su narrativa fragmentada y su retrato urbano cambiaron la manera de contar historias en el cine latinaomericano.