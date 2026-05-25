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Alejandro González Iñárritu presentó un libro de Amores Perros

El cineasta mexicano volvió a poner en el centro de la conversación a Amores Perros, la cinta que transformó el cine mexicano contemporáneo, al presentar una serie de proyectos conmemorativos por el 25 aniversario de la película, incluyendo un libro, material inédito y una instalación artística inmersiva que revive escenas y recuerdos del rodaje

Mayo 25, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
Iñárritu ine credencial de votar juicio

Durante una presentación en la Cineteca Nacional Chapultepec, Iñárritu compartió fotos nunca antes vistas, anécdotas del detrás de cámaras y reflexiones sobre el impacto que tuvo la película desde su estreno en el Festival de Cannes en el año 2000. El director describió el proyecto conmemorativo como una “radiografía emocional” de una etapa decisiva de su vida y de la historia reciente del cine mexicano.

Además, el ganador del Oscar por Birdman y The Revenant presentó “Sueño Perro”, una instalación multisensorial exhibida en el Museo del Arte del Condado de Los Ángeles, donde utiliza fragmentos descartados de la filmación original de Amores Perros. El proyecto rescata material grabado hace más de dos décadas y lo convierte en una experiencia visual y sonora que recrea el caos, la energía y la crudeza de la Ciudad de México retratada en la película.

La cinta protagonizada por Gael García Bernal, Vanessa Bauche y Adriana Barraza, fue nominada al Oscar como Mejor Película Extranjera y marcó el inicio de la llamada “Trilogía de la Muerte” de Iñárritu, integrada también por 21 Grams y Babel. Su narrativa fragmentada y su retrato urbano cambiaron la manera de contar historias en el cine latinaomericano.

Alejandro G. Iñárritu
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
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