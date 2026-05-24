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Fher Olvera de Maná es el único artista invitado al especial de Dua Lipa

El vocalista de Maná se convirtió en el único artista invitado del especial musical de Dua Lipa titulado Dua Lipa: Live From Mexico City, proyecto que recopila los momentos más destacados de la gira “Radical Optimism”, de la británica en la capital mexicana

Mayo 23, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
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La colaboración quedó inmortalizada con una versión en vivo de “Oye Mi Amor”, uno de los mayores éxitos de Maná, interpretada durante el concierto que Dua Lipa ofreció en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México. El tema fue incluido dentro del álbum y largometraje musical estrenado recientemente en plataformas digitales, donde Fher aparece como el único invitado especial entre las 21 canciones del proyecto.

Tras el lanzamiento, Fher compartió un mensaje lleno de orgullo sobre lo que representó esta experiencia para la música latina. “Es un orgullo para nosotros, para mí, para todos los mexicano, poder compartir esta música mexicana y latina con todos nuestros fans del mundo”, expresó el cantante, quien destacó que además el impacto generacional que sigue teniendo “Oye Mi Amor”.

El líder de Maná también calificó como “muy especial” el haber compartido escenario con una figura internacional como Dua Lipa, subrayando que la canción ha sido parte esencial de la historia de la agrupación desde su lanzamiento en 1992.

La participación de Fher en este especial reafirma el vínculo de Dua Lipa con el público mexicano y latino, luego de que durante su gira interpretara canciones en distintos idiomas. La colaboración con Maná se convirtió además en uno de los momentos más comentados por los fans, quienes celebraron la unión entre dos generaciones y estilos musicales distintos sobre un mismo escenario.

Maná Dua Lipa
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
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