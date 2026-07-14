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Invitados exponen los momentos más incómodos de la boda de Taylor Swift y Travis Kelce

Aunque fue uno de los eventos más esperados del año, la boda de Taylor Swift y Travis Kelce también dejó algunos momentos incómodos, según algunos invitados.

Julio 14, 2026 • 
Melisa Velázquez
Invitados exponen los momentos más incómodos de la boda de Taylor Swift y Travis Kelce

Invitados exponen los momentos más incómodos de la boda de Taylor Swift y Travis Kelce

Getty Images

Taylor Swift y Travis Kelce se casaron el pasado 3 de julio, pero su boda sigue acaparando titulares conforme salen a la luz nuevos detalles de la exclusiva celebración, que tuvo lugar en el Madison Square Garden de Nueva York.

Pese al supuesto acuerdo de confidencialidad que los invitados habrían firmado, varios asistentes han revelado algunos de los momentos más incómodos que se vivieron durante la ceremonia y la recepción, incluso, algunos calificaron ciertos episodios como de “mal gusto”.

Invitados a la boda de Taylor Swift y Travis Kelce exponen los momentos de “mal gusto”

El Daily Mail recopiló varias de las experiencias que tuvieron algunos de los invitados de la boda de Taylor Swift y Travis Kelce, y en su reportaje señalaron algunos de los momentos más incómodos de uno de los eventos más esperados del año.

Y es que a pesar de que Taylor gastó cerca de 20 millones de dólares para transformar el MSG en un escenario de cuento de hadas, varios de sus invitados se sintieron incómodos con algunos momentos que supuestamente fueron de muy mal gusto.

La ceremonia fue realmente larga”, aseguró una de las fuentes, quien reveló que los votos de Taylor y Travis se extendieron cerca de 20 minutos cada uno, lo que hizo que el enlace durara mucho más de lo que la mayoría de los invitados esperaba.

Uno de los aspectos más criticados de la boda habría sido la comida, ya que, pese a incluir platillos de restaurantes favoritos de la pareja, el formato tipo buffet no terminó de convencer a varios de los invitados.

No podía creer que hubiera un buffet en la boda del año”, comentó uno de los invitados. “Me pareció una decisión bastante de mal gusto... había celebridades de primer nivel haciendo fila para servirse. No era lo que esperaba”.

Otro invitado señaló que el problema fue realmente el gran número de invitados: “No había dónde comer. Había muchísima gente. Mil personas intentando comer al mismo tiempo. La fila era enorme y muy desorganizada... había tanta gente que nadie podía comer al mismo tiempo”.

taylor swift super bowl

Invitados exponen los momentos más incómodos de la boda de Taylor Swift y Travis Kelce

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La cena de ensayo de Taylor Swift y Travis Kelce

La cena de ensayo, que se celebró un día antes de la boda, tampoco estuvo exenta de momentos incómodos, pues se dice que la actriz Lena Dunham, terminó haciendo un comentario fuera de lugar que incomodó a varios asistentes: “El futbol americano no es más que hombres heterosexuales recreando pornografía gay”.

La extraña rifa en la boda de Taylor Swift y Travis Kelce

Durante la recepción, los novios organizaron una rifa en la que regalaron artículos de lujo, como bolsas Chanel, relojes Cartier y un Chevrolet Chevelle de los años 70, uno de los momentos más comentados de la celebración, porque para algunos invitados fue extraño.

Fue realmente extraño”, aseguró una fuente al medio británico. “Justo después de la ceremonia, Taylor y Travis hicieron una rifa y durante una hora estuvieron regalando artículos de lujo. Todos se sintieron incómodos”.

La misma persona añadió: “Parecía un encuentro con fans en un circo. Todos pensábamos: '¿Por qué están regalando bolsas Chanel como si fuéramos fans pobres?’. Fue bastante humillante”.

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