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La obsesión de Madonna por Frida Kahlo y cómo consiguió una obra histórica en su colección

Madonna contó cómo nació su admiración por Frida Kahlo y lo que tuvo qué hacer para conseguir uno de sus autoretratos más famosos.

Julio 13, 2026 • 
Melisa Velázquez
La obsesión de Madonna por Frida Kahlo y cómo consiguió una obra histórica en su colección

La obsesión de Madonna por Frida Kahlo y cómo consiguió una obra histórica en su colección

Getty Images

Durante décadas, Madonna ha expresado su profunda admiración por Frida Kahlo, y nuevamente ha compartido cómo la vida, el arte y la fuerza simbólica de la pintora mexicana la han cautivado e inspirado.

Incluso ha mostrado que uno de los cuadros de la pintora mexicana forman parte de su colección de arte, y todo lo tuvo qué hacer para poder conseguirlo, pues era uno de sus grandes sueños de la preparatoria.

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La fascinación de Madonna por Frida Kahlo

En una entrevista con Vogue Latinoamérica, Madonna relató que descubrió por primera vez la obra de Frida Kahlo durante una visita al Instituto de Artes de Detroit, cuando cursaba la preparatoria.

La intérprete de Like a Virgin recuerda que en el museo había varios murales de Diego Rivera; sin embargo, fueron las pinturas de la pintora mexicana las que llamaron su atención, y al apreciarlas quedó completamente fascinada.

Lo que realmente llamó mi atención fueron estas pequeñas fotografías, que estaban algo escondidas, de esta hermosa mujer mexicana. Me cautivó el aplomo que ella tenía y su belleza única. Realmente me conmovió y se volvió para mí como una especie de musa eterna”, recordó.

Años después de su primer encuentro con la obra de Frida en aquel museo, Madonna se mudó a Nueva York y encontró una postal del autorretrato de la pintora en una feria callejera.

Desde ese momento me prometí que algún día tendría ese cuadro. Once años después esa pintura salió a subasta y pasó a ser mía”.

Madonna describió a Frida como “una artista en apuros”, una mujer que luchó por salir adelante y enfrentó situaciones de marginación, razón por la que sintió una gran conexión con ella y con su arte.

Ella simplemente transmite un aire de ‘no te metas conmigo’, así que me da mucha fuerza”, explicó.

La pintura de Frida Kahlo que forma parte de la colección de arte de Madonna

Durante la entrevista, Madonna mostró la pintura, y se trata de un autorretrato de Frida Kahlo de 1940 que logró adquirir durante una subasta en 1980 por un millón de dólares, en él, la pintora mexicana está junto a varios monos.

Esta noche les mostraré una de mis piezas favoritas de todo el mundo. Es una pintura que Frida Kahlo pintó ella misma. A menudo se autorretrataba con monos sobre los hombros”, comentó.

Se dice que Frida solía tener monos como mascotas, y que al pintarlos en sus autorretratos, simbolizaban los hijos que no pudo tener a causa del accidente que le causó terribles dolores físicos y emocionales.

Madonna también compartió por qué Frida la ha inspirado tanto a lo largo de los años, y explicó el por qué más mujeres deberían sentirse identificadas con ella.

Si eres una artista en apuros, una mujer que lucha por salir adelante y te sientes una marginada, entonces puedes llegar a identificarte con Frida”, expresó.

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