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Madonna rompe el silencio sobre cómo reconstruyó y sanó la relación con su hija Lourdes

Madonna ha vuelto a hablar públicamente sobre uno de los capítulos más sensibles de su vida personal: la relación con su hija mayor, Lourdes Leon.

Junio 24, 2026 • 
Melisa Velázquez
La canción que ayudó a Madonna a sanar la relación con su hija Lourdes

La canción que ayudó a Madonna a sanar la relación con su hija Lourdes

Getty Images

Madonna está por lanzar Confession II, uno de los proyectos musicales más personales de su carrera, en el que la artista abre una ventana a su mundo interior a través de nuevas canciones cargadas de introspección.

En este álbum, la música se convierte no solo en expresión artística, sino también en una herramienta de sanación, donde Madonna explora momentos clave de su vida con una mirada más honesta y reflexiva, y uno de ellos, es la relación con su hija Lourdes Leon.

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La canción que ayudó a Madonna a sanar la relación con su hija Lourdes

Durante una entrevista con la revista Interview, Madonna reveló que una canción que coescribió junto a su hija mayor, Lourdes Leon, tuvo un impacto significativo en su relación, al convertirse en un puente de conexión y reconciliación entre ambas.

Por ejemplo, la canción que escribí con mi hija, Lola. Ella me propuso escribir una canción juntas como una forma de sanar nuestra relación”, contó Madonna .

Este tema no solo marcó un momento personal importante, sino que también inspiró el inicio de su próximo álbum Confessions II, convirtiéndose en el eje emocional del proyecto.

Fue un momento realmente importante, y consolidó la idea de que ahora es el momento de grabar este disco”, agregó.

El origen de Confession II, el nuevo álbum de Madonna

Madonna explicó que el origen de su nuevo álbum también estuvo marcado por varios acontecimientos familiares recientes, y tras la cancelación de su película biográfica, decidió reenfocar su energía en la música y retomar la colaboración con el productor Stuart Price, con quien trabajó en Confessions on a Dance Floor, dando así un nuevo impulso creativo a su proyecto.

Bueno, sucedieron todas estas cosas simbólicas. Mi madrastra murió, mi hermano enfermó, mi hermano murió, mi hija se me acercó... ¿entiendes lo que quiero decir?”, contó. “Me puse en contacto con Stuart porque pensé que el mundo está pasando por un momento muy oscuro y que la gente necesita bailar. Así que escribí sobre muchos traumas familiares, y luego empezamos a hacer música bailable”, concluyó.

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