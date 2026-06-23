Madonna rompe el silencio sobre la cancelación de su esperada biopic con Julia Garner

En 2020, Madonna inició el desarrollo de uno de sus proyectos más ambiciosos: una película basada en su propia vida, y aunque Universal Pictures se había sumado al proyecto para llevarlo a la pantalla, finalmente la producción ha sido cancelada de forma definitiva.

El biopic estaría protagonizado por la actriz Julia Garner, quien interpretaría a la “Reina del Pop”, con un guión escrito por la propia cantante y bajo su dirección, ¿pero cuál es la razón detrás de esta inesperada decisión?

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Madonna revela la razón por la que se canceló su biopic

Durante una entrevista para Interview, Madonna explicó por qué se frustró su biopic con Universal, la cantante ha revelado que principalmente se debió a diferencias creativas con la productora.

“Trabajé en el guion durante dos años y pasé otros dos años en Universal Studios con los productores ejecutivos viendo temas de presupuesto y casting”, recuerda. “Tuvimos un distanciamiento Universal y yo con respecto al presupuesto porque yo necesitaba... He tenido una vida extraordinaria. He tenido una vida enorme, así que necesitaba un presupuesto que estuviera a la altura”, revela la artista.

Madonna recuerda que tuvo extenuantes conversaciones para llegar a un acuerdo y lograr que el proyecto finalmente llegara a la pantalla; sin embargo, las cosas no lograron avanzar.

“No podían entenderlo. Encontré una manera de filmarla por menos dinero en Serbia, pero no creo que les gustara la idea. No sé. Quizá simplemente no creían en mí”. Madonna agregó que los productores pensaban que no se tomaría en serio el proyecto: “Yo les dije: ‘¿Han leído el guión?’. Toda mi vida ha sido una lucha por la supervivencia. No voy a ir allí de vacaciones”.

Madonna llevó su biopic a Netflix

Tras la cancelación del proyecto inicial, Madonna reveló que Netflix la contactó para desarrollar una serie basada en su vida, pero el proceso no ha sido nada fácil, ya que no podrá usar el guión que ya había escrito.

“Ese fue otro proceso larguísimo, porque no podía usar el guión que tenía con Universal a menos que se lo comprara a precio de extorsión, a pesar de que lo escribí yo”, aseguró la artista.

La producción de la serie también ha sido todo un reto para Madonna, sobre todo porque ha tenido que empezar desde cero también con el guión, la buena noticia es que Julia Garner sigue como la actriz elegida para interpretarla en la pantalla.

“Es un proceso muy diferente. Tienes que reunirte con muchos guionistas y encontrar al productor ejecutivo adecuado, y yo no conseguía encontrar a ninguno. Esto se prolongó durante otros ocho o nueve meses”, y con ambos proyectos frustrados, decidió centrarse un poco más en la música, y así nació su próximo álbum: “Pensé: ‘Menos mal que tengo otro trabajo, porque necesito trabajar, necesito crear. Necesito hacer aquello para lo que vine a este mundo”.

Madonna lanzará Confessions II el próximo mes de julio, y la biopic seguirá en curso.