Esto se sabe sobre la repentina muerte de Hayden Panettiere, a los 36 años

Hayden Panettiere, reconocida mundialmente por Heroes, Nashville y la franquicia Scream, murió a los 36 años. La noticia fue confirmada por su representante, quien la recordó como una mujer llena de luz y una “fuerza de la naturaleza” que llevó alegría a quienes la conocieron y a millones de espectadores.

¿De qué murió Hayden Panettiere?

Hasta la noche del 16 de agosto de 2026, no existe una causa de muerte confirmada públicamente. La familia y el representante de la actriz no han revelado detalles sobre las circunstancias de su fallecimiento, por lo que cualquier versión que circule en redes sociales debe considerarse especulación hasta que exista información oficial.

TMZ informó que una fuente cercana señaló que Panettiere había experimentado dolor de espalda durante el último año, pero el medio no estableció que esto estuviera relacionado con su muerte.

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A lo largo de los años, la actriz habló públicamente sobre sus problemas con el alcohol y la depresión posparto. En mayo de 2026 publicó sus memorias, This Is Me: A Reckoning, donde abordó distintos episodios de su vida personal y su experiencia creciendo bajo los reflectores. Estos antecedentes no deben interpretarse como una explicación de su fallecimiento, cuya causa continúa sin conocerse.

Panettiere deja una hija, Kaya, nacida en 2014 de su relación con el exboxeador Wladimir Klitschko. Su muerte ocurre a pocos días de que hubiera cumplido 37 años, el próximo 21 de agosto.