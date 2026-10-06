Revista
Síguenos en:
Entretenimiento

¿Por qué Dakota Johnson considera a Antonio Banderas como un padre? Su historia juntos

El actor llegó a su vida cuando era una niña tras casarse con Melanie Griffith y, pese al divorcio, casi tres décadas después mantienen una entrañable relación.

Octubre 06, 2026 • 
Tania Franco
¿Por qué Dakota Johnson considera a Antonio Banderas como un padre? Su historia juntos

¿Por qué Dakota Johnson considera a Antonio Banderas como un padre? Su historia juntos

Matt Winkelmeyer/Getty Images for The Hollywood Reporter

Antonio Banderas y Dakota Johnson no comparten lazos de sangre, pero construyeron una relación familiar que ha logrado permanecer a través de los años. El actor español entró en la vida de la protagonista de Verity cuando ella era una niña, después de iniciar una relación con su madre, Melanie Griffith.

Banderas y Griffith se conocieron durante el rodaje de Two Much y se casaron en 1996. Dakota, hija de Griffith y Don Johnson, tenía entonces seis años. Desde aquel momento, el intérprete español se convirtió en una importante figura paterna para ella.

¿Por qué Dakota Johnson considera a Antonio Banderas como un padre? Su historia juntos

¿Por qué Dakota Johnson considera a Antonio Banderas como un padre? Su historia juntos

Evan Agostini/Getty Images

El especial apodo que Dakota Johnson le puso a Antonio Banderas

La cercanía entre ambos quedó reflejada desde la infancia de Dakota. La actriz comenzó a llamarlo “Paponio”, una combinación de “papá” y Antonio que todavía tiene un significado especial para ellos.

Soy su papá Antonio, soy su “Paponio”.
Antonio Banderas

Aunque Banderas y Griffith pusieron fin a su matrimonio después de 18 años juntos, su separación no significó el final de la relación entre el actor y Dakota. De hecho, ella ha continuado refiriéndose a él como su padrastro.

¿Por qué Dakota Johnson considera a Antonio Banderas como un padre? Su historia juntos

¿Por qué Dakota Johnson considera a Antonio Banderas como un padre? Su historia juntos

Frank Trapper/Corbis via Getty Images

Uno de los momentos que mejor retrata su relación ocurrió en los Hollywood Film Awards de 2019, cuando Dakota fue la encargada de entregar a Banderas el premio a Mejor Actor por su interpretación en Dolor y gloria, de Pedro Almodóvar.

Una familia que sobrevivió al divorcio

La relación también se extiende a Melanie Griffith. A pesar de su divorcio, Banderas ha continuado hablando de ella, Dakota y el resto de la familia con cariño. En 2019 incluso se refirió públicamente a ellos como su “familia americana” durante un reencuentro en Los Ángeles. Así, casi tres décadas después de que Banderas entrara en su vida, Dakota conserva un vínculo con quien fue su padrastro durante buena parte de su infancia y juventud.

Antonio Banderas Dakota Johnson
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
Relacionadas
Michael Douglas revela sus secretos más íntimos en sus memorias: amantes, excesos y Catherine Zeta-Jones
Entretenimiento
Michael Douglas revela sus secretos más íntimos en sus memorias: amantes, excesos y Catherine Zeta-Jones
Octubre 06, 2026
 · 
Melisa Velázquez
Sylvester Stallone habla por primera vez de la culpa que sintió por la muerte de su hijo Sage
Entretenimiento
Sylvester Stallone habla por primera vez de la culpa que sintió por la muerte de su hijo Sage
Octubre 05, 2026
 · 
Melisa Velázquez
Digger se convierte en el peor fracaso en taquilla de Tom Cruise y Alejandro González Iñárritu
Entretenimiento
Digger se convierte en el peor fracaso en taquilla de Tom Cruise y Alejandro González Iñárritu
Octubre 05, 2026
 · 
Melisa Velázquez
Dua Lipa y Shakira
Entretenimiento
Shakira y Dua Lipa paralizan Madrid al cantar ‘Antología’ a dúo en un momento histórico
Octubre 05, 2026
 · 
Marjorie Daphnis
Elton John regresa a México después de 14 años con dos conciertos llenos de nostalgia
Entretenimiento
Elton John regresa a México después de 14 años con dos conciertos llenos de nostalgia
El legendario músico británico se despide del público mexicano con dos presentaciones especiales en el Estadio Banorte, donde revive los grandes éxitos que han marcado generaciones.
Octubre 03, 2026
 · 
Tania Franco
Anne
Entretenimiento
El final explicado de Verity: ¿qué fue real? Esto dice el libro
El thriller protagonizado por Dakota Johnson y Anne Hathaway deja un final escalofriante, te explicamos qué pasó y la verdad detrás de la muerte de su hija
Octubre 04, 2026
 · 
Tania Franco
Leo Encinas Cruz, quién es el hijo mayor de Penélope Cruz y Javier Bardem que debuta en Hollywood
Entretenimiento
Leo Encinas Cruz: quién es el hijo de Penélope Cruz y Javier Bardem que debuta en Hollywood
A sus 15 años, Leo Encinas Cruz, hijo de Penélope Cruz y Javier Bardem, debuta en Hollywood en La bola negra, donde comparte crédito con su madre.
Octubre 02, 2026
 · 
Melisa Velázquez
Galilea Montijo anuncia su separación con Fernando Reina tras 11 años de matrimonio
Entretenimiento
Quién es Fernando Reina, el ahora ex esposo de Galilea Montijo y padre de su hijo Mateo
Él es el ahora ex esposo de Galilea Montijo, con quien estuvo casada por 11 años.
Marzo 10, 2023
 · 
Redaccion