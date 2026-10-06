Antonio Banderas y Dakota Johnson no comparten lazos de sangre, pero construyeron una relación familiar que ha logrado permanecer a través de los años. El actor español entró en la vida de la protagonista de Verity cuando ella era una niña, después de iniciar una relación con su madre, Melanie Griffith.

Banderas y Griffith se conocieron durante el rodaje de Two Much y se casaron en 1996. Dakota, hija de Griffith y Don Johnson, tenía entonces seis años. Desde aquel momento, el intérprete español se convirtió en una importante figura paterna para ella.

¿Por qué Dakota Johnson considera a Antonio Banderas como un padre? Su historia juntos Evan Agostini/Getty Images

El especial apodo que Dakota Johnson le puso a Antonio Banderas

La cercanía entre ambos quedó reflejada desde la infancia de Dakota. La actriz comenzó a llamarlo “Paponio”, una combinación de “papá” y Antonio que todavía tiene un significado especial para ellos.

Soy su papá Antonio, soy su “Paponio”. Antonio Banderas

Aunque Banderas y Griffith pusieron fin a su matrimonio después de 18 años juntos, su separación no significó el final de la relación entre el actor y Dakota. De hecho, ella ha continuado refiriéndose a él como su padrastro.

¿Por qué Dakota Johnson considera a Antonio Banderas como un padre? Su historia juntos Frank Trapper/Corbis via Getty Images

Uno de los momentos que mejor retrata su relación ocurrió en los Hollywood Film Awards de 2019, cuando Dakota fue la encargada de entregar a Banderas el premio a Mejor Actor por su interpretación en Dolor y gloria, de Pedro Almodóvar.

Una familia que sobrevivió al divorcio

La relación también se extiende a Melanie Griffith. A pesar de su divorcio, Banderas ha continuado hablando de ella, Dakota y el resto de la familia con cariño. En 2019 incluso se refirió públicamente a ellos como su “familia americana” durante un reencuentro en Los Ángeles. Así, casi tres décadas después de que Banderas entrara en su vida, Dakota conserva un vínculo con quien fue su padrastro durante buena parte de su infancia y juventud.