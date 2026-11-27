La familia De Nigris se prepara para celebrar una boda. Este jueves 26 de noviembre, Andrea de Nigris anunció su compromiso con Leo, su pareja desde hace más de tres años, a través de una serie de fotografías en las que compartió los detalles de una de las sorpresas más especiales de su historia de amor.

“Me caso con mi mejor amigo”, escribió la creadora de contenido en su cuenta de Instagram, acompañando las imágenes en las que presume su anillo de compromiso y celebra junto al hombre con quien está por comenzar una nueva etapa de su vida.

Fiel a la discreción con la que ha manejado su relación sentimental, la hermana de Aldo de Nigris hizo una excepción para compartir con sus seguidores la felicidad de aquel momento.

Así fue la romántica pedida de matrimonio de Andrea de Nigris

Leo eligió una manera poco convencional de sorprender a su novia: un paseo en helicóptero que terminaría con una propuesta de matrimonio.

Lo que comenzó como una experiencia en pareja adquirió un significado completamente distinto cuando Andrea descubrió, desde las alturas, la sorpresa que su novio había preparado para ella.

Al aterrizar, los esperaba un escenario al aire libre en el que las rosas rojas y un enorme letrero luminoso enmarcaban la propuesta. Fue ahí donde Leo se arrodilló frente a Andrea para entregarle el anillo de compromiso.

Entre besos, abrazos y dos enormes ramos de rosas, la pareja inmortalizó el momento con una serie de fotografías que posteriormente compartió la regiomontana.

El anillo de compromiso de Andrea de Nigris

Entre las postales que Andrea eligió para anunciar su próxima boda también se encuentra una fotografía dedicada exclusivamente a su anillo de compromiso.

Con las manos entrelazadas, la pareja dejó ver la joya que ahora simboliza su nueva etapa. Andrea también presumió el anillo en una de las imágenes más románticas de la celebración, mientras su prometido le daba un beso en la mejilla.

Aunque todavía no se conocen los detalles sobre la firma, los quilates o las características de las piedras, la pieza se distingue por su luminosidad y diseño brillante.

¿Quién es Leo, el futuro esposo de Andrea de Nigris?

A diferencia de otros integrantes de la familia De Nigris, Andrea ha procurado establecer una separación entre su carrera como creadora de contenido y su vida sentimental.

Su prometido, conocido como Leo, ha mantenido un perfil discreto, aunque en algunas ocasiones ha aparecido junto a ella en redes sociales.

De acuerdo con distintos reportes, la pareja lleva poco más de tres años de relación. Hasta el momento, Andrea no ha revelado públicamente todos los detalles sobre la trayectoria profesional de su futuro esposo.

Sin embargo, las palabras que eligió para anunciar su compromiso dejan entrever la importancia que tiene la amistad dentro de su relación.

Andrea de Nigris y la familia que la ha acompañado en su trayectoria

Andrea Tamez de Nigris es hija de Leticia de Nigris y Jaime Tamez, hermana de Aldo de Nigris y sobrina de Poncho de Nigris.

Originaria de Monterrey, Nuevo León, estudió Nutrición y ha construido su propia comunidad en redes sociales a través de contenido relacionado con la belleza, la moda, el ejercicio y el estilo de vida.

Su popularidad creció durante la participación de su hermano Aldo en La Casa de los Famosos México en 2025, cuando el cariño y la complicidad entre ambos conquistaron a los seguidores del reality.

Además de su faceta como influencer, Andrea ha explorado el mundo del emprendimiento con proyectos relacionados con la joyería y las velas artesanales.

¿Cuándo será la boda de Andrea de Nigris?

Por ahora, Andrea y Leo no han anunciado la fecha ni el destino en el que celebrarán su boda.

La noticia de su compromiso ha despertado la curiosidad de sus seguidores por conocer los detalles de los preparativos, desde el vestido de novia hasta el lugar que elegirán para intercambiar sus votos matrimoniales.

Mientras tanto, Andrea disfruta de los primeros días de esta nueva etapa junto al hombre al que, antes de llamar su futuro esposo, describe como su mejor amigo.