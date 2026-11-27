Un esmalte azul hielo puede sentirse tan invernal como el rojo de toda la vida. En diciembre de 2026, los tonos fríos se suman a los clásicos de Navidad, mientras que los acabados metálicos y las nuevas versiones de la manicura francesa ofrecen distintas formas de llevar brillo. La diferencia está en dónde colocarlo: en toda la uña, en una punta delgada o en un par de estrellas sobre azul oscuro.

1. Uñas azul hielo con un diseño

El azul hielo es uno de los tonos fríos que destacan este invierno. En uñas cortas, una base lisa en ese color deja espacio para que una sola uña blanca con líneas negras haga el contraste. El resultado es una manicura invernal que funciona tanto con un suéter gris como con un look de fiesta en plata.

Uñas para diciembre 2026: Azules invernales en tendencia Pexels

2. Uñas azul medianoche con estrellas y destellos dorados

El azul medianoche luce casi negro en interiores y revela su tono cuando le da la luz. En el diseño de referencia, las estrellas blancas destacan sobre el fondo oscuro y una uña dorada suma brillo. Es una combinación que puede acompañar un vestido negro en Año Nuevo o darle un detalle festivo a un conjunto de terciopelo.

Uñas para diciembre 2026: Medianoche con estrellas y destellos dorados Pexels

3. Uñas navideñas de bastones de caramelo: rojo, blanco y dorado

El rojo carmín sigue entre los colores de uñas del otoño-invierno 2026. Para Navidad, una forma de actualizarlo es alternar uñas rojas lisas con un par de uñas blancas decoradas con ondas rojas y bordes dorados. Las curvas recuerdan a los bastones de caramelo y se aprecian especialmente bien en uñas almendradas.

Uñas navideñas rojas con blanco y dorado Pexels

4. Uñas de Navidad: Rojo metálico

Si la idea es que la manicura se vea festiva incluso de lejos, el rojo metálico da un efecto parecido al reflejo de las esferas del árbol. En la foto, casi todas las uñas llevan ese acabado y una sola incorpora un remolino blanco y rojo inspirado en los caramelos de menta. El contraste funciona bien porque el dibujo se concentra en un dedo.

Pídelas con un rojo rubí con acabado cromado o metálico y un remolino blanco en una uña por mano. Para una versión más discreta, el mismo rojo funciona por sí solo.

Uñas para diciembre 2026: Caramelo de Navidad Pexels

5. Manicura francesa con puntas de brillo plateado

La manicura francesa sigue presente entre las tendencias de otoño-invierno 2026. Para diciembre, una base rosa translúcida con puntas de brillo plateado le da un acabado de fiesta que también se puede llevar a diario. En el diseño de referencia, una uña totalmente plateada acompaña las puntas finas del resto.

Uñas para diciembre 2026: 5 diseños invernales y manicura francesa Pexels

Para una manicura que acompañe todo el mes, el azul hielo y la francesa plateada combinan con distintos looks y siguen funcionando después de las fiestas. Para Nochebuena, el rojo con ondas blancas pone el detalle navideño en las manos. Y para despedir el año, el azul medianoche con estrellas o el rojo metálico destacan con la luz de la noche.