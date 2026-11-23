Durante años, ha existido la tradición de colocar una corona de Navidad en la puerta de nuestros hogares durante las fiestas decembrinas, ¿pero por qué se coloca y qué representa? Esta tradición tiene un hermoso significado que vale la pena conocer antes de decorar tu casa para las fiestas.

Aunque hoy existen diseños de todos los estilos, desde los más clásicos con ramas de pino y piñas hasta los más modernos con listones y esferas, su forma circular y los elementos que la componen conservan un simbolismo que ha pasado de generación en generación.

¿Cuál es el significado de la corona de Navidad?

Durante el siglo XIX se popularizó la costumbre de elaborar coronas con ramas de acebo, hiedra, piñas y listones para colgarlas en las puertas de las casas durante la temporada navideña, un elemento decorativo también conocido como “welcome rings”.

Estas coronas navideñas tienen un significado espiritual muy especial, pues su forma circular y sus ramas verdes, representan la eternidad, la vida y la esperanza, donde el amor no tiene principio ni fin.

Las piñas simbolizan la naturaleza, la fertilidad y la abundancia, mientras que los listones de color rojo evocan el amor, la alegría y el espirituno navideño, las campanas se relacionan con la celebración y la llegada de buenas noticias y las luces representan la luz, la fe y la esperanza en medio de la oscuridad.

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¿Qué significa la corona de Navidad? Milada Vigerova/Pexels

¿Por qué se ponen las coronas de Navidad en la puerta?

La tradición de poner una corona de Navidad en la puerta de tu casa, es una forma de dar la bienvenida a tus seres queridos y compartir el espíritu navideño, pues la puerta es el punto de contacto entre el hogar y quienes llegan de visita.

Es así como más allá de su función decorativa, se le atribuye un significado de hospitalidad, buenos deseos y protección del hogar, y en algunas tradiciones populares, también se considera un símbolo de prosperidad y abundancia para el año que está por comenzar.

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Por qué se ponen coronas de Navidad en la puerta Getty Images

Así, la corona se convierte en un mensaje visual para familiares, amigos y visitantes: esta es una casa que abre sus puertas a la alegría, la convivencia y la generosidad de la Navidad.