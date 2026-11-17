La Navidad se ha convertido en la época favorita del año para hacer regalos llenos de significado que representan señal de buenos deseos, y de acuerdo con el Feng Shui, hay una planta que es ideal para este propósito: el árbol de jade.

Y es que a diferencia de la tradicional flor de Nochebuena, el árbol de jade también es conocido como la planta del dinero, por lo que se ha convertido en uno de los obsequios más bonitos para desear abundancia y nuevos comienzos a quien se regala.

¿Cómo es el árbol de jade?

El árbol de jade o planta del dinero, es una planta suculenta que se caracteriza por sus hojas pequeñas, gruesas, ovaladas y carnosas de color verde brillante, que recuerdan a pequeñas monedas, de ahí que se le atribuya la buena suerte para atraer abundancia y dinero.

Otras de sus características es que es de fácil mantenimiento, pues sólo requiere de buena iluminación y riegos moderados para mantenerse bella y saludable.

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¿Cómo es el árbol de jade y por qué debes regalarlo en Navidad? Getty Images

¿Qué significa el árbol de jade?

De acuerdo con el Feng Shui, sus hojas redondeadas que suelen evocar a pequeñas monedas, se asocia simbólicamente con la riqueza, la estabilidad económica y la prosperidad.

Por otra parte, su capacidad para crecer y reproducirse mediante esquejes representa la expansión, las nuevas oportunidades y la abundancia, por eso suele recomendarse como regalo para personas que comienzan una nueva etapa, estrenan casa, emprenden un negocio o desean atraer prosperidad a su vida.

De acuerdo con el Feng Shui, el árbol de jade o planta del dinero atrae abundancia, riqueza y nuevos caminos. Getty Images

¿Dónde poner el árbol de jade según el Feng Shui?

La ubicación también tiene un significado dentro de esta filosofía china, y algunas recomendaciones para colocar esta planta son:

Cerca de la entrada : se considera un símbolo de bienvenida para las nuevas oportunidades y la prosperidad.

: se considera un símbolo de bienvenida para las nuevas oportunidades y la prosperidad. En el área de trabajo : puede colocarse en un escritorio o cerca del espacio donde se administra el dinero, como representación del crecimiento profesional y económico.

: puede colocarse en un escritorio o cerca del espacio donde se administra el dinero, como representación del crecimiento profesional y económico. En el rincón de la riqueza: algunas interpretaciones del mapa Bagua relacionan el sector sureste del hogar con la prosperidad y las finanzas.

La intención es mantenerla en un espacio visible, ordenado y con buena iluminación para favorecer su crecimiento.

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Además, regalar un árbol de jade en Navidad, puede ser una manera simbólica de desearle a alguien estabilidad, crecimiento, éxito y prosperidad en sus nuevos proyectos para el 2027.