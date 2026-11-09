¿Cómo preparar tu casa para Navidad y Año Nuevo según el Feng Shui?

La Navidad y el Año Nuevo son dos de las celebraciones más esperadas del calendario, pues además de reunir a familiares y amigos, estas fechas representan una oportunidad para cerrar ciclos, agradecer lo vivido y dar la bienvenida a nuevas experiencias.

Por esta razón, preparar el hogar para Navidad y Año Nuevo, no solo implica colocar el Árbol de Navidad, elegir los adornos o pensar en la cena, según el Feng Shui también puede convertirse en un ritual para renovar la energía de los espacios.

¿Cómo influye el Feng Shui en la energía de la Navidad y Año Nuevo?

De acuerdo con el Feng Shui, una antigua filosofía china que busca armonizar los espacios a través de la distribución de los objetos, los colores y los elementos naturales, la casa es un reflejo de nuestro bienestar, por ello, mantenerla limpia, ordenada y equilibrada puede contribuir a crear un ambiente más agradable y favorecer una sensación de tranquilidad.

Desde esta perspectiva, las celebraciones decembrinas son un buen momento para hacer algunos cambios en el hogar, dejar atrás lo que ya no necesitamos y preparar cada habitación para recibir el nuevo año con una actitud renovada.

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¿Cómo preparar la casa para Navidad y Año Nuevo según el Feng Shui?

Estos consejos del Feng Shi te permiten crear mayor armonía en el hogar, además de limpiar y renovar la energía para dejar en 2026, todas aquellas cosas con las que no quieres cargar en 2027, tanto en lo material como en lo espiritual.

Limpia y deshazte de todo lo que ya no necesitas

Antes de decorar, dedica tiempo a limpiar y ordenar cada habitación, pues según el Feng Shui, acumular objetos que ya no utilizas simboliza el estancamiento y dificulta la renovación de la energía.

Revisa armarios, cajones y rincones olvidados; dona lo que esté en buen estado y desecha aquello que ya no necesitas. Así, recibirás las fiestas con espacios despejados y una sensación de renovación.

Limpia y despeja la puerta de entrada

La puerta principal tiene un significado especial en el Feng Shui, ya que se considera uno de los puntos por donde entra la energía al hogar, por eso, mantener esta zona limpia, iluminada y libre de obstáculos es una de las recomendaciones más conocidas de esta filosofía.

Coloca el Árbol de navidad en un lugar especial

El árbol de Navidad es uno de los protagonistas de la decoración decembrina y, desde una interpretación simbólica del Feng Shui, puede representar crecimiento, vitalidad y renovación.

Procura colocarlo en un lugar donde no obstruya el paso ni interfiera con la circulación dentro de la casa. También puedes decorarlo con luces cálidas, esferas en tonos dorados y rojos, elementos de madera y adornos que tengan un significado especial para tu familia.

¿Cómo preparar tu casa para Navidad y Año Nuevo según el Feng Shui? Getty Images

Incorpora elementos naturales

Incorpora elementos naturales como ramas de pino, eucalipto, flores frescas o pequeñas macetas, pues de acuerdo con el Feng Shui, las plantas representan el crecimiento, la creatividad y los nuevos comienzos.

Además de aportar frescura y calidez a la decoración, ayudan a crear ambientes más armoniosos. Recuerda mantenerlas saludables y retirar las hojas secas.

Cuida la iluminación

En el Feng Shui, la luz se relaciona con la energía yang, asociada con la actividad, la vitalidad y el movimiento, por eso, durante las fiestas, aprovecha las luces cálidas para darle vida a la sala, el comedor y los espacios donde recibirás a tus invitados.

Puedes utilizar guirnaldas luminosas, lámparas de luz tenue y velas decorativas colocadas en lugares seguros, y evita dejar rincones completamente descuidados o con iluminación insuficiente.

¿Cómo preparar tu casa para Navidad y Año Nuevo según el Feng Shui? Getty Images

prepara la mesa del comedor con intención

Prepara la mesa de Año Nuevo con un mantel limpio, vajilla en tonos claros, flores frescas y detalles dorados, pues según el Feng Shui, este espacio simboliza la convivencia y la prosperidad, por lo que mantenerlo ordenado y decorarlo con intención es una forma de expresar gratitud y dar la bienvenida a nuevos comienzos junto a tus seres queridos.

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¿Qué evitar en casa antes de Navidad y Año Nuevo según el Feng Shui?

Además de los cambios que puedes realizar, existen algunas recomendaciones para mantener el equilibrio de los espacios durante las fiestas: