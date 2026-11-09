El asalto a Marius Borg en Skaugum pone bajo la lupa la seguridad de la monarquía noruega

La familia real noruega enfrenta nuevas preguntas sobre la seguridad de la residencia de Skaugum después de que un hombre irrumpiera en la vivienda de Marius Borg Høiby durante la madrugada del viernes 6 de noviembre. El incidente ocurrió a escasa distancia de la casa principal, donde se encontraban el rey Haakon y la reina Mette-Marit.

De acuerdo con los reportes de la prensa noruega, el desconocido llegó poco antes de la medianoche y comenzó a golpear y patear la puerta de la casa de Marius hasta conseguir entrar. El hijo de la reina Mette-Marit se encontró entonces frente al intruso y logró sacarlo de la vivienda antes de alertar a las autoridades.

Agentes del Servicio de Seguridad de la Policía noruega (PST) acudieron al lugar en cuestión de minutos e interceptaron al hombre. Aunque inicialmente no se abrió una investigación penal, las autoridades cambiaron de decisión el domingo y comenzaron a indagar posibles delitos de entrada ilegal a una vivienda y agresión física.

¿Quién era el hombre que irrumpió en la casa de Marius Borg?

Según información publicada por el diario noruego VG, el hombre tiene alrededor de 30 años y habría viajado desde el norte de Noruega hasta Oslo el mismo día del incidente. Llevaba una maleta y varias cartas, cuyo contenido no se ha hecho público.

El motivo de su presencia en Skaugum tampoco está completamente esclarecido. De acuerdo con las versiones difundidas por medios noruegos, primero habría dicho que buscaba visitar a Marius; posteriormente, habría asegurado que su intención era encontrarse con la princesa Ingrid Alexandra, hermana de Marius e hija de los reyes.

La policía ha abierto una investigación por posible entrada no autorizada y lesiones, pero hasta el momento no ha presentado cargos contra el sospechoso. Las autoridades tienen previsto tomar declaración tanto a Marius como al hombre para esclarecer lo ocurrido.

El abogado de Marius, Alexander Greaker, describió el episodio como una experiencia desagradable e insegura para su representado. También confirmó que el joven colaboraría con las autoridades.

Así es Skaugum, la lujosa residencia real donde Marius Borg cumplirá arresto domiciliario Getty Images

La seguridad de Skaugum, en el centro de la preocupación

La cercanía entre la vivienda de Marius y la residencia principal de los reyes ha hecho que el incidente trascienda el ámbito personal. Ambas casas se encuentran dentro de la finca de Skaugum, en Asker, a las afueras de Oslo, y están separadas por unos cientos de metros.

Sin embargo, hay una precisión importante: de acuerdo con información de la prensa noruega, la vivienda que ocupa Marius se encuentra fuera del perímetro específicamente delimitado para la protección de la familia real. El Servicio de Seguridad de la Policía tiene a su cargo la protección de la monarquía, pero esta diferencia entre zonas ha abierto preguntas sobre el alcance de las medidas de vigilancia en la propiedad.

El medio noruego Se og Hør informó que se reforzaría la seguridad en el entorno de la vivienda tras lo sucedido. La preocupación también alcanza a Ingrid Alexandra, pues el hombre habría manifestado que quería visitarla.

Marius Borg permanece bajo arresto domiciliario

El incidente ocurre mientras Marius Borg Høiby permanece en arresto domiciliario en Skaugum, con un dispositivo electrónico de vigilancia, a la espera de que avance el proceso de apelación relacionado con la condena de cuatro años de prisión que recibió en junio.

Así, un episodio que comenzó con la irrupción de un desconocido en una vivienda ha colocado nuevamente a Skaugum bajo el escrutinio público y ha planteado preguntas sobre la seguridad de uno de los espacios más importantes para la familia real noruega.

