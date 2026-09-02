Quién es la princesa Ingrid Alexandra, la joven de 22 años que se convertirá en la futura reina de Noruega

La joven princesa fue una de las grandes protagonistas de la histórica ceremonia celebrada este 1 de septiembre de 2026 en el Parlamento noruego, el Storting, donde estuvo al lado de su padre cuando Haakon VIII prestó juramento de lealtad a la Constitución y asumió formalmente sus funciones como monarca.

Ingrid Alexandra nació el 21 de enero de 2004 y es hija del ahora rey Haakon VIII y de la reina Mette-Marit. Es, además, nieta del fallecido rey Harald V y de la reina Sonia.

Tras la muerte de Harald V, ocurrida el pasado 28 de agosto a los 89 años, Haakon ascendió automáticamente al trono y su primogénita pasó a convertirse en princesa heredera y sucesora directa de su padre.

La ceremonia de juramento de Haakon fue especialmente significativa para Ingrid Alexandra. La joven permaneció junto a su padre durante el histórico acto y posteriormente presentó su propia declaración escrita, un paso oficial que confirmó su posición dentro de la línea sucesoria y su capacidad para ejercer como regente cuando sea necesario.

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La futura reina de Noruega a sus 22 años

Ingrid Alexandra pertenece a una nueva generación de mujeres llamadas a ocupar los principales tronos de Europa.

Su posición como heredera se debe, entre otros factores, a las modificaciones en las normas sucesorias de Noruega, que establecieron la primogenitura absoluta, es decir, que el hijo mayor hereda el trono sin importar su género.

Por esta razón, su hermano menor, el príncipe Sverre Magnus, no la desplazó en la línea de sucesión. Ingrid Alexandra está destinada a convertirse en la futura reina de Noruega y, cuando llegue ese momento, marcará un hito histórico para la monarquía del país.

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Una nueva generación para la Corona

La muerte del rey Harald V no solo puso fin a un reinado de 35 años, sino que abrió un nuevo capítulo para la familia real noruega.

Con Haakon VIII como nuevo rey, Ingrid Alexandra se ha convertido en la gran esperanza de continuidad de la Corona. Su imagen junto a su padre durante su primer gran acto institucional como monarca simbolizó el inicio de una nueva era.

