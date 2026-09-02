Revista
Síguenos en:
Realeza

Quién es la princesa Ingrid Alexandra, la joven de 22 años que se convertirá en la futura reina de Noruega

La princesa heredera Ingrid Alexandra vive uno de los momentos más importantes de su vida. A sus 22 años, la hija mayor del rey Haakon VIII se convirtió oficialmente en la primera en la línea de sucesión al trono de Noruega tras la muerte de su abuelo, el rey Harald V.

Septiembre 02, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
princesa-ingrid-noruega.jpeg

Getty

La joven princesa fue una de las grandes protagonistas de la histórica ceremonia celebrada este 1 de septiembre de 2026 en el Parlamento noruego, el Storting, donde estuvo al lado de su padre cuando Haakon VIII prestó juramento de lealtad a la Constitución y asumió formalmente sus funciones como monarca.

Ingrid Alexandra nació el 21 de enero de 2004 y es hija del ahora rey Haakon VIII y de la reina Mette-Marit. Es, además, nieta del fallecido rey Harald V y de la reina Sonia.

Tras la muerte de Harald V, ocurrida el pasado 28 de agosto a los 89 años, Haakon ascendió automáticamente al trono y su primogénita pasó a convertirse en princesa heredera y sucesora directa de su padre.

La ceremonia de juramento de Haakon fue especialmente significativa para Ingrid Alexandra. La joven permaneció junto a su padre durante el histórico acto y posteriormente presentó su propia declaración escrita, un paso oficial que confirmó su posición dentro de la línea sucesoria y su capacidad para ejercer como regente cuando sea necesario.

princesa-ingrid.jpeg

Getty

La futura reina de Noruega a sus 22 años

Ingrid Alexandra pertenece a una nueva generación de mujeres llamadas a ocupar los principales tronos de Europa.

Su posición como heredera se debe, entre otros factores, a las modificaciones en las normas sucesorias de Noruega, que establecieron la primogenitura absoluta, es decir, que el hijo mayor hereda el trono sin importar su género.

Por esta razón, su hermano menor, el príncipe Sverre Magnus, no la desplazó en la línea de sucesión. Ingrid Alexandra está destinada a convertirse en la futura reina de Noruega y, cuando llegue ese momento, marcará un hito histórico para la monarquía del país.

princesa-ingrid-de-noruega.jpeg

Getty

Una nueva generación para la Corona

La muerte del rey Harald V no solo puso fin a un reinado de 35 años, sino que abrió un nuevo capítulo para la familia real noruega.

Con Haakon VIII como nuevo rey, Ingrid Alexandra se ha convertido en la gran esperanza de continuidad de la Corona. Su imagen junto a su padre durante su primer gran acto institucional como monarca simbolizó el inicio de una nueva era.

Ingrid de Noruega Noruega Haakon VIII
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
Relacionadas
haakon-noruega-ingrid.jpeg
Realeza
Haakon VIII jura como rey de Noruega con su hija Ingrid a su lado; Mette-Marit fue la gran ausente
Septiembre 01, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
Sarah-Ferguson-regreso-a-reino-unido.jpg
Realeza
Sarah Ferguson prepara su regreso al Reino Unido tras meses fuera del país
Septiembre 01, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
Las celebridades que asistieron al funeral de la princesa Diana
Realeza
Las celebridades que asistieron al funeral de la princesa Diana
Agosto 31, 2026
 · 
Tania Franco
¿Cuándo y dónde murió la princesa Diana? Las claves del accidente que le quitó la vida
Realeza
La última noche de Lady Di: las claves de su muerte 29 años después del trágico accidente en París
Agosto 31, 2026
 · 
Melisa Velázquez
Masako: la princesa triste que no quería reinar
Realeza
Masako: la princesa triste que no quería reinar
Mayo 22, 2018
 · 
Alejandra Morón
encuentro-rey-carlos-principe-harry.jpeg
Realeza
El rey Carlos III recibe al príncipe Harry, a Meghan Markle y a sus hijos tras cuatro años de tensiones
El monarca protagonizó uno de los momentos más significativos para la familia real británica de los últimos años al recibir en una reunión privada a su hijo menor, a su nuera y a sus nietos, poniendo fin a un periodo sin un encuentro familiar de este tipo
Julio 10, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
esposa-de-harald-V-rey-de-noruega.jpeg
Realeza
¿Por qué el rey Harald V rompió la tradición al casarse con Sonja Haraldsen? La historia de amor que desafió a la realeza
El fallecido monarca noruego desafió las convenciones de su época al elegir como esposa a una mujer sin sangre real ni título nobiliario.
Agosto 28, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
Muere Harald V de Noruega a los 89 años: el rey que desafió a la Corona por amor y modernizó la monarquía
Realeza
Muere Harald V de Noruega a los 89 años: el rey que desafió a la Corona por amor y modernizó la monarquía
Tras una larga batalla por su salud, el rey Harald V de Noruega murió a los 89 años, dejando un importante legado tras 35 años al frente de la monarquía.
Agosto 28, 2026
 · 
Melisa Velázquez