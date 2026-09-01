Las polémicas que persiguen a John Galliano: el lado más controvertido del diseñador

John Galliano fue uno de los diseñadores y visionarios más influyentes de la alta costura durante las décadas de 1990 y 2000, su talento creativo lo llevó a convertirse en una de las figuras más admiradas en la industria de la moda.

Sin embargo, su trayectoria dio un giro radical en 2011, cuando protagonizó una serie de incidentes con comentarios antisemitas y racistas, que casi terminan con su carrera, y aunque hoy ha logrado redimirse, los errores de su pasado lo siguen persiguiendo.

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Los escándalos de John Galliano, el lado más controvertido del diseñador

La polémica más grave de su carrera ocurrió en 2011, cuando Galliano fue grabado en un café de París mientras hacía comentarios antisemitas y racistas, ell video, difundido públicamente, provocó una enorme reacción internacional y terminó con su salida de Dior, donde se desempeñaba como director creativo desde 1996, meses después, un tribunal francés lo declaró culpable de expresiones racistas y antisemitas y le impuso una multa de 8,500 dólares.

Durante el juicio, Galliano reconoció sus problemas con el alcohol y el consumo de medicamentos, factores que, según explicó, habían influido en su comportamiento; sin embargo, la justicia determinó que era consciente de sus actos al momento de realizar los comentarios.

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La disculpa pública del diseñador y el documental: High & Low — John Galliano

El documental High & Low — John Galliano, dirigido por Kevin Macdonald, aborda los escándalos que protagonizó el diseñador en 2011 y que provocaron su despido de Dior, al recordar aquellos acontecimientos, Galliano reconoce la gravedad de sus actos y califica su comportamiento de aquella época como “horrible”.

El documental incluye imágenes de dos de los episodios de agresiones verbales protagonizados por Galliano en 2011 y presenta el testimonio de Philippe Virgitti, una de las personas que sufrió los ataques del diseñador en un bar de París.

“Verme así fue lo más aterrador”, dice Galliano sobre ver las imágenes. “No pude reconocer a esa persona. Me sentí horrorizado. Avergonzado. Avergonzado”.

Galliano reflexiona sobre sus polémicos comentarios y reconoce que, aunque no se considera racista, todos pueden tener prejuicios que deben desaprender. También destaca su propia experiencia como inmigrante, al haber nacido en Gibraltar y desarrollado gran parte de su carrera en otros países.