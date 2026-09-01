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El Güero Castro revela por qué Verónica Castro usa oxígeno y aclara cómo está su salud

La aparición de Verónica Castro con un tanque de oxígeno causó preocupación entre sus seguidores, por lo que su hermano José Alberto “El Güero” Castro explicó la razón por la que la actriz necesita este apoyo.

Septiembre 01, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
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Instagram @vrocastroficial

La reciente aparición de Verónica Castro utilizando oxígeno despertó preocupación entre sus seguidores y reavivó las preguntas sobre el estado de salud de una de las figuras más queridas de la televisión mexicana.

Ahora, su hermano, el productor José Alberto “El Güero” Castro, decidió hablar sobre la situación y explicó por qué la protagonista de Rosa Salvaje necesita utilizar este apoyo respiratorio.

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¿Por qué Verónica Castro usa oxígeno?

Durante un reciente encuentro con la prensa, José Alberto Castro fue cuestionado sobre las imágenes de su hermana utilizando una cánula nasal conectada a un tanque de oxígeno.

El productor explicó que el uso del dispositivo está relacionado con los efectos que, según sus declaraciones, habría dejado en su salud respiratoria el hábito de fumar durante muchos años.

“El oxígeno es necesario por exceso de fumar”, explicó El Güero Castro, quien aprovechó el momento para enviar un contundente mensaje sobre los riesgos del tabaquismo.

Ante la preocupación que generaron las imágenes de la actriz, el hermano de Verónica Castro también quiso dejar claro que, no se trata de una situación de salud grave.

José Alberto Castro explicó que su hermana no requiere utilizar oxígeno de manera permanente. El apoyo es especialmente importante cuando necesita realizar desplazamientos o trayectos más largos.

Cuando Verónica está en casa o conviviendo con su familia, no necesariamente utiliza el dispositivo, según detalló el productor. Sin embargo, durante determinados traslados necesita este apoyo para una mejor oxigenación.

Verónica Castro “El Güero Castro”
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
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