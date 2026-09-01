Sophia Stallone, hija de Sylvester Stallone anuncia su compromiso con Michael Sheehan

¡Boda a la vista en la familia Stallone! Sophia Stallone, la hija mayor de Sylvester Stallone y Jennifer Flavin, anunció su compromiso con su novio, Michael Sheehan, sorprendiendo a sus seguidores con las románticas imágenes de una propuesta digna de una película de Hollywood.

La noticia fue compartida por la propia Sophia a través de sus redes sociales el pasado 28 de agosto, poco después de celebrar su cumpleaños número 30. Con una serie de fotografías rodeada de velas y rosas blancas, la joven confirmó que está lista para comenzar una nueva etapa junto al hombre al que describe como su mejor amigo.

Sophia Stallone y Michael Sheehan se comprometen

La romántica propuesta tuvo como escenario una espectacular decoración protagonizada por decenas de velas y rosas blancas. En las imágenes, Sophia y Michael aparecen abrazados y celebrando el especial momento, mientras la hija del protagonista de Rocky presume su espectacular anillo de compromiso.

“Forever with my best friend”, escribió Sophia, junto a un símbolo de infinito, una frase que rápidamente conmovió a sus seguidores.

La noticia no tardó en convertirse en motivo de celebración para toda la familia. Sus hermanas, Sistine y Scarlet Stallone, fueron de las primeras en felicitar a la pareja públicamente y compartir su emoción por el próximo enlace matrimonial.

¿Quién es Michael Sheehan, el futuro esposo de Sophia Stallone?

Aunque ahora su nombre ha despertado una enorme curiosidad tras el anuncio de su compromiso con Sophia Stallone, Michael Sheehan ha mantenido un perfil considerablemente más discreto que el famoso clan al que está a punto de unirse.

La pareja ha preferido mantener varios aspectos de su historia de amor lejos de los reflectores, por lo que la noticia de su compromiso ha despertado todavía más interés entre los seguidores de la familia Stallone.

Sylvester Stallone celebra el compromiso de su hija Sophia

Para Sylvester Stallone, el compromiso de su hija mayor representa un momento especialmente emotivo. El actor, quien comparte a Sophia, Sistine y Scarlet con Jennifer Flavin, celebró públicamente la noticia y expresó su felicidad por la nueva etapa que comienza su hija.

Sophia, por su parte, es una de las figuras más conocidas de la nueva generación de la familia Stallone. Se graduó de la Universidad del Sur de California y anteriormente copresentó junto a su hermana Sistine el pódcast Unwaxed, además de desarrollar proyectos relacionados con medios y contenido digital.