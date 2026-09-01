Las celebridades que asistieron al funeral de la princesa Diana

El 6 de septiembre de 1997, apenas una semana después de la muerte de la princesa Diana, cerca de 2,000 invitados se reunieron en la Abadía de Westminster para darle el último adiós. Entre ellos estuvieron numerosas celebridades que habían formado parte de su vida o admiraban su trabajo.

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¿Qué celebridades asistieron al funeral de Lady Di?

Una de las presencias más recordadas fue la de Elton John, amigo cercano de Diana, quien interpretó una versión especial de Candle in the Wind durante la ceremonia. También asistieron George Michael, Luciano Pavarotti y más.

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Hollywood estuvo representado por estrellas como Tom Cruise y Nicole Kidman, entonces casados, además de Tom Hanks y Steven Spielberg. El mundo de la moda también despidió a quien se había convertido en un auténtico icono de estilo, entre los asistentes estuvo Valentino. La diversidad de invitados reflejó el enorme alcance que Diana consiguió más allá de la monarquía. Todos se reunieron para despedir a una mujer cuya influencia había trascendido por completo el Palacio de Buckingham.