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Nicole Kidman revela la fórmula de bienestar que la hace lucir radiante a los 58

Lejos de las dietas extremas o los métodos milagrosos, Nicole Kidman apuesta por un enfoque equilibrado para mantenerse saludable a los 58.

Junio 20, 2026 • 
Melisa Velázquez
Los hábitos de Nicole Kidman que la mantienen saludable a los 58 años

Los hábitos de Nicole Kidman que la mantienen saludable a los 58 años

Getty Images

A sus 58 años, Nicole Kidman luce una figura esbelta, tonificada y radiante; sin embargo, la actriz ha revelado que su apariencia no es fruto de dietas restrictivas ni de extenuantes rutinas de entrenamiento, sino de un estilo de vida equilibrado basado en hábitos saludables, constancia y flexibilidad.

Dueña de una elegancia atemporal y una apariencia que desafía el paso del tiempo, la actriz australiana ha compartido recientemente algunos de los hábitos que forman parte de su rutina de bienestar y que, según ella, son clave para mantenerse saludable y llena de energía.

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Los hábitos de Nicole Kidman que la mantienen saludable a los 58 años

En una reciente entrevista para la revista People, Nicole confesó que busca apoyo emocional y valora los pequeños gestos cotidianos como los abrazos, pues considera que son pilares para mantener equilibrio emocional; sin embargo, no pasa por alto el entrenamiento físico.

Medito, rezo y creo firmemente en los ejercicios de respiración”, y agregó: “Con el ejercicio intento no ser demasiado estricta y variar para que siga siendo divertido”.

Para la revista Women ‘s Health, Nicole reveló que le gusta mantenerse en movimiento con diversas filosofías, pues para ella, lo más importante es mantenerse en movimiento.

Corro, monto en bici, hago yoga. Lo que pueda hacer y esté donde esté”, señala. “Es decir, nada de una disciplina única. Concluimos que, más que una rutina fija, incluir el movimiento como parte natural de la vida”.

¿Cuáles son los ejercicios que practica Nicole Kidman?

La actriz combina distintas actividades físicas, desde correr y caminar hasta practicar yoga y ejercicios al aire libre junto a su familia.

Es mi manera de seguir conectada con este planeta”, declaró en una entrevista a Byrdie.

Correr, caminar, nadar y hacer senderismo, son ejercicios que combinan beneficios físicos y bienestar mental. Además, el yoga ocupa un lugar importante en su rutina, especialmente el hot yoga, una práctica que disfruta compartir con sus hijas.

Intentamos hacer ejercicio en familia, lo que hace que sea mucho más fácil encajarlo”, explica.

Otro pequeño secreto de bienestar de Nicole, es dormir siestas cortas durante el día, para ella es una forma de resetear la energía, sobre todo cuando tiene días intensos.

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