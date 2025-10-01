Quiénes son las hijas de Nicole Kidman y Keith Urban

Nicole Kidman y Keith Urban tienen dos hijas en común, Sunday Rose de 17 años y Faith Margaret de 14, quienes nacieron en Nashville, Tennessee, una del country, género musical predilecto de Urban.

A pesar de que sus padres siempre hicieron todo lo posible por mantener la privacidad de sus hijas para que crecieran alejadas de los focos, a medida que han ido creciendo, han dejado ver que quieren ser famosas como sus padres.

La primera vez que se dejaron ver fue en los Globos de Oro 2021, una gala que siguieron desde su casa debido a la pandemia. Después debutaron en la alfombra roja en abril de 2024, cuando acudieron a la 49° edición de los Premios AFI donde su madre fue galardonada por su trayectoria. Desde entonces, su exposición mediática ha ido en aumento y las hemos visto acompañando a la actriz en numerosas citas importantes del medio.

Su hija mayor, Sunday Rose quiere incursionar en la moda, aunque sus comienzos fueron en la pantalla, ya que hizo pequeños cameos apareciendo como figurante en dos series protagonizadas por su madre, sin embargo, Sunday se dio cuenta que su verdadera pasión es la moda y en 2024 debutó en la Semana de la Moda de París de la mano de Miu Miu. Además, este año protagonizó la campaña “Duets” y en marzo volvió a desfilar con sus diseños acaparando todas las miradas con su estilo a la hora de vestir.

Por otro lado, Faith Margaret tiene un perfil más reservado porque es más chica, no obstante, se sabe que se siente atraída por el cine y la televisión. Ha participado junto a su hermana mayor como extra en The Undoing y también hizo el doblaje de The Angry Birds Movie 2. Desde que era más pequeña ha acompañado a su mamá en rodajes, por lo que quiere seguir los pasos de Nicole Kidman.