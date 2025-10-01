Suscríbete
Entretenimiento

Quiénes son las hijas de Nicole Kidman y Keith Urban

La actriz y el músico anunciaron su separación tras dos décadas de relación y 19 años de casados

October 01, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
hijas-de-nicole-kidman.jpeg

Nicole Kidman y Keith Urban tienen dos hijas en común, Sunday Rose de 17 años y Faith Margaret de 14, quienes nacieron en Nashville, Tennessee, una del country, género musical predilecto de Urban.

A pesar de que sus padres siempre hicieron todo lo posible por mantener la privacidad de sus hijas para que crecieran alejadas de los focos, a medida que han ido creciendo, han dejado ver que quieren ser famosas como sus padres.

La primera vez que se dejaron ver fue en los Globos de Oro 2021, una gala que siguieron desde su casa debido a la pandemia. Después debutaron en la alfombra roja en abril de 2024, cuando acudieron a la 49° edición de los Premios AFI donde su madre fue galardonada por su trayectoria. Desde entonces, su exposición mediática ha ido en aumento y las hemos visto acompañando a la actriz en numerosas citas importantes del medio.

Su hija mayor, Sunday Rose quiere incursionar en la moda, aunque sus comienzos fueron en la pantalla, ya que hizo pequeños cameos apareciendo como figurante en dos series protagonizadas por su madre, sin embargo, Sunday se dio cuenta que su verdadera pasión es la moda y en 2024 debutó en la Semana de la Moda de París de la mano de Miu Miu. Además, este año protagonizó la campaña “Duets” y en marzo volvió a desfilar con sus diseños acaparando todas las miradas con su estilo a la hora de vestir.

hija-mayor-de-nicole-kidmanjpeg

Por otro lado, Faith Margaret tiene un perfil más reservado porque es más chica, no obstante, se sabe que se siente atraída por el cine y la televisión. Ha participado junto a su hermana mayor como extra en The Undoing y también hizo el doblaje de The Angry Birds Movie 2. Desde que era más pequeña ha acompañado a su mamá en rodajes, por lo que quiere seguir los pasos de Nicole Kidman.

hija-menor-de-nicole-kidman.jpeg

Nicole Kidman Keith Urban
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
Más contenido como este
sydney-sweeney.jpeg
Entretenimiento
Sydney Sweeney celebra sus 28 años con homenaje a Britney Spears
September 30, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
nicole-kidman-urban-divorcio.jpeg
Entretenimiento
Nicole Kidman tendría que pagar una millonaria compensación a Keith Urban por una claúsula prenupcial
September 30, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
alexis-ayala-hija-stephanie-ayala-la-casa-de-los-famosos-mexico.jpg
Entretenimiento
Ella es la hija mayor de Alexis Ayala que entró por 24 hrs a La Casa de los Famosos México
September 30, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
gary-oldmanjpeg
Entretenimiento
Gary Oldman es nombrado Caballero del Imperio Británico por el príncipe William
September 30, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
Jennifer Lawrence confiesa si es Team Conrad o Team Jeremiah en The Summer I Turned Pretty
Entretenimiento
Jennifer Lawrence confiesa si es Team Conrad o Team Jeremiah en The Summer I Turned Pretty
La actriz sorprendió al revelar de qué lado está en el triángulo amoroso más comentado de la serie
September 30, 2025
 · 
Tania Franco
dalilah-polanco-la-casa-de-los-famosos.jpg
Entretenimiento
Dalilah Polanco cuenta en LCDLFM que su expareja le fue infiel
La actriz dijo que haber sido traicionada fue muy difícil para ella
September 30, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
murio-micky-hair-estilista-de-angela-aguilar.jpeg
Entretenimiento
Murió Micky Hair, el joven estilista de Ángela Aguilar
De manera trágica asesinaron en un ataque directo en Polanco al estilista de varias famosas
September 30, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
semana-de-la-moda-paris-rosalia.jpeg
Entretenimiento
Rosalía sorprende con nueva tendencia en la Semana de la Moda de París
La cantante sorprendió con un aspecto llamativo en su look
September 29, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
claudia-martin-baby-shower.jpeg
Entretenimiento
Claudia Martín celebra su baby shower en su ciudad natal
La actriz organizó una celebración ante la próxima llegada de su hijo Máximo
September 29, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez