Ana de la Reguera renuncia a ser madre a sus 48 años

Durante la promoción de la película “Un hombre por semana” que ya se proyecta en los cines de la República Mexicana, la actriz habló de su decisión de mantener sus óvulos congelados en Nueva York sin utilizarlos desde hace más de una década.

En una entrevista con Venga la Alegría, Ana explicó que a pesar de que decidió realizar el procedimiento, su percepción sobre la maternidad ha cambiado, ya que descartó tener hijos. “No creo, la verdad, ahí están congelados los óvulos, Pues ahí están bien a gusto. Los congelaron hace muchos años, más de 10 años”.

“Ahí están en Nueva York y los sigo pagando por si alguien los quiere, ahí están, sigo pagándoles la renta de 500 dólares, casi 9000 pesos mexicanos al año que cuestan”, añadió la famosa que respondió a la presión social de convertirse en madre. “Ya estoy muy grande, ya no quiero ser mamá, ya no me da, '¿por qué nos quieren obligar a ser mamás?”.

En este sentido, abordó su situación sentimental y precisó que consideraría iniciar una nueva relación si resulta positiva para su vida y confesó que valora la experiencia de estar en pareja y sentirse amada. “Si no va a ser algo que realmente me sume, pues prefiero seguir como estamos. Me encanta también estar en pareja y me gusta mucho estar enamorada, el amor, y súper abierta también a encontrarnos”.