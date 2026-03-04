Chanel tiene el lipstick que revela el secreto de un mate luminoso

Cuando aparece ROUGE ALLURE VELVET LIMITED EDITION, todo se acelera. Una explosión de color, un punto de inflexión. ¿Por casualidad o por diseño? Presentado en una versión totalmente nueva del icónico estuche con clic, el emblemático labial de CHANEL marca el tono de encuentros inolvidables. Rojos luminosos, rosas delicados, marrones cálidos: los ocho tonos se despliegan, listos para abrazar lo inesperado y detener el tiempo.

Como guiño a las creaciones de joyería COCO CRUSH y a los destinos entrelazados, ROUGE ALLURE VELVET LIMITED EDITION está adornado con bordes dorados y grabado con las líneas entrecruzadas de un motivo acolchado. ¿Su clic? Una emoción, una descarga, el momento en que todo cambia.

La barra de labios aterciopelada luminosa, con una textura segunda piel confortable sublima los labios con un concentrado de pigmentos para un acabado luminoso intenso y de larga duración, será tu favorito para esta temporada.

CÓMO APLICAR...

Aplicar directamente sobre los labios, desde el centro hacia el exterior. Para un contorno de labios ultrapreciso, antes de aplicar ROUGE ALLURE VELVET delinear los labios con un trazo de LE CRAYON LÈVRES del mismo tono. A continuación, aplicar la barra de labios con ayuda del pincel del lápiz.

